Nuoto, Settecolli 2021: le stelle straniere. Sjoestroem, Hosszu, Milak e tanti fuoriclasse a Roma

Il conto alla rovescia sta per terminare e la piscina del Foro Italico in Roma è pronta per essere teatro di grandi sfide. Il 58° Trofeo Settecolli di nuoto caratterizzerà la tre-giorni dal 25 al 27 giugno. La vasca più bella del mondo vuol dare l’opportunità a tutti coloro i quali saranno sui blocchi di partenza di regalare grandi emozioni.

La Nazionale italiana risponderà presente e lo farà coi suoi campioni per interpretare il tutto come una sorta di prova generale prima di Tokyo. Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri saranno tra i protagonisti attesi in un’estate che si spera possa essere densa di soddisfazioni nell’ormai imminente rassegna a Cinque Cerchi. L’Italnuoto ha dimostrato nelle ultime competizioni internazionali di valere e molto, ma si sa che le Olimpiadi sono un’altra storia per il livello di competizione e l’emotività che le accompagna.

In funzione di questo, l’evento romano non avrà di certo i crismi di un campionato italiano, ma la presenza di atleti di livello stranieri ci sarà. A rispondere presente all’appello sono stati gli ungheresi Kristof Milak e David Verraszto, il kazako Dmitriy Baladin, l’ucraino Andriy Govorov, il tedesco Marco Koch e il sudafricano Chad Le Clos tra gli uomini e le olandesi Ranomi Kromowidjojo e Femke Heemskerk, la danese Pernille Blume, la svedese Sarah Sjoestroem al rientro dopo l’infortunio, l’ungherese Katinka Hosszu e la spagnola Mireia Belmonte Garcia tra le donne.

Un livello quindi decisamente alto per dare modo agli azzurri di avere un parametro di un certo rilievo e far capire che nulla sarà facile, essendo pronti a confrontarsi con il mondo senza paura e con la convinzione di potercela fare.

Foto: LaPresse