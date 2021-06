Nuoto, Benedetta Pilato veloce al Meeting Torre del Faro: ottimi tempi nella preparazione olimpica per Tokyo

Benedetta Pilato qualche colpo lo batte. L’azzurrina, impegnata nella settimana che si è conclusa nel settimo Meeting Nazionale Torre del Faro a Scanzano Jonico (Matera), ha messo in mostra ottime prestazioni pur essendo in una fase di preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

La classe 2005, campionessa d’Europa in carica dei 50 rana e detentrice del primato del mondo della distanza, ha fatto vedere cose eccellenti sia nei 50 che nei 100, imponendosi con i tempi di 29″72 e 1’06″05. Crono significativi per Pilato e non certo distanti dai limiti personali/nazionali. Segnali confortanti, pensando anche all’imminente Trofeo Settecolli (25-27 giugno) nel corso del quale la pugliese vorrà far vedere quanto vale soprattutto nel confronto diretto dei 100 rana.

Benny è ormai abituata a vedersela con Martina Carraro e Arianna Castiglioni, nuotatrici di rilievo internazionale che anche nel corso degli ultimi Europei di Budapest hanno fatto vedere di andar forte nelle due vasche. Aspettiamoci una bella sfida e chissà che i tempi non ci stupiscano.

Certo, se si guarda ai Trials americani e australiani, c’è da preoccuparsi pensando a Lilly King che ha nuotato a Omaha 1’04″72 e alla seconda americana Lydia Jacoby (1’05″28). Pertanto, se si vorrà ambire alle posizioni di vertice olimpico servirà migliorare non poco e vedremo davvero se la giovane italiana e le sue compagne di Nazionale sapranno alzare l’asticella.

