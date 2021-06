NBA 2021, Tom Thibodeau è il coach of the year. Battuto Monty Williams

A dieci anni di distanza dal suo primo successo, Tom Thibodeau riconquista l’ambito premio di allenatore dell’anno. Nel 2011 Thibodeau fu coach of the year dopo aver guidato i Chicago Bulls alla loro miglior stagione del post Michael Jordan. In questo 2021, invece, Thibodeau ha preso in mano i New York Knicks, che non facevano i playoff dal 2013, e li ha condotti al quarto posto della Eastern Conference.

Thibodeau, che tre anni fa aveva saputo anche riportare i Minnesota Timberwolves ai playoff dopo quattordici anni di digiuno, ha vinto il premio battendo per un soffio il coach dei Phoenix Suns Monty Williams. Quest’ultimo, nelle votazioni, ha ricevuto più nomination per il primo posto assoluto (45 a 43), ma, nel complesso, ha ottenuto meno voti (351 per Thibodeau, 340 per Williams).

A inizio stagione nessuno considerava i New York Knicks una squadra da playoff. Anzi, in tanti vedevano il sodalizio della Grande Mela come una delle papabili al peggior record assoluto. Non si può, dunque, non dare merito a un allenatore come Thibodeau che ha saputo portare un roster sicuramente limitato a vincere 41 delle 72 partite disputate. Peraltro, oltre al coach of the year 2021, New York può vantare tra le sue file anche il Most Improved Player 2021, vale a dire Julius Randle.

Foto: Lapresse