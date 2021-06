La Virtus Bologna sta letteralmente incantando in questi playoff 2021 di Serie A basket. Le V-Nere, nella post season in corso, hanno conquistato otto successi su otto incontri disputati. Oltretutto, il sodalizio guidato da coach Sasha Djordjevic ha stupito tutti andando a vincere sia gara 1 che gara 2 delle finali scudetto in casa della grande favorita Olimpia Milano. La Virtus sembra sempre più vicina a interrompere un digiuno che dura da vent’anni.

Le chiavi dell’inizio trionfale delle finali scudetto da parte della Virtus sono tre. La prima è la maggior freschezza atletica rispetto a Milano, la seconda è la difesa, e per questo va dato merito a coach Djordjevic, e la terza è un Milos Teodosic a dir poco incontenibile. Il fuoriclasse serbo non ha ancora sbagliato una partita in questi playoff e sta mettendo un tiro decisivo dopo l’altro. Attualmente, l’Olimpia Milano non sembra essere capace di limitare il genio ex CSKA Mosca e Los Angeles Clippers.

Queste le dichiarazioni rilasciate da coach Sasha Djordjevic dopo il successo della Virtus: “Abbiamo giocato per vincere, siamo scesi in campo concentrati e decisi. Siamo stati sempre lì, poi nel finale abbiamo letto bene la partita. Sapevamo che Milano sarebbe uscita con orgoglio ma chiudere il primo tempo sotto di uno ci ha dato forza. Andiamo a casa, memoria sempre corta per migliorare ancora: sono solo due partite vinte in questa serie, andiamo avanti. Cercheremo di recuperare le energie, mettendoci bene in testa dove possiamo migliorare. La parola chiave è recupero, non solo fisico“.

Credit: Ciamillo