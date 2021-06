Musetti-Nishioka oggi, Roland Garros 2021: orario, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Lorenzo Musetti tornerà in campo quest’oggi nel secondo turno del Roland Garros 2021. L’azzurrino, dopo aver sconfitto a sorpresa la testa di serie n.13 del torneo David Goffin, se la vedrà contro il giapponese Yoshihito Nishioka.

Una sfida non semplice per il classe 2002 toscano dal momento che il nipponico ha il tennis per metterlo in difficoltà, come è accaduto nell’ATP 250 a Parma, dove i due si sono incontrati nel torneo che ha preceduto proprio lo Slam parigino. Sulla terra rossa emiliana si è imposto piuttosto nettamente Nishioka e per questo Musetti vorrà rifarsi.

Due stili di gioco diversi: l’Italiano estroso, mentre l’asiatico solido e quadrato. Lorenzo per poter pensare di imporsi dovrà esprimere un livello di gioco uguale e se possibile migliore di quello offerto con Goffin perché il giapponese potrebbe non perdonare alcuni passaggi a vuoto. Inoltre, le trattorie mancine del nipponico saranno un ulteriore aspetto da curare con particolare attenzione.

Di seguito la programmazione del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA MUSETTI-NISHIOKA

Giovedì 3 giugno

Court 12 – Inizio programma alle 11.00

Marta Kostyuk (UKR) vs Saisai Zheng (CHN)

Yoshihito Nishioka (JPN) vs Lorenzo Musetti

PROGRAMMA MUSETTI-NISHIOKA IN TV

Lorenzo Musetti affronterà oggi il giapponese Yoshihito Nishioka nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2021. La sfida tra il nativo di Carrara e il nipponico sarà la seconda sul campo 12, preceduta dal confronto tra l’ucraina Marta Kostyuk e la cinese Saisai Zheng. La trasmissione della partita sarà affidata a Eurosport 1 o Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player, Discovery+ e visibile anche su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Foto: Valerio Origo / LPS