Motomondiale, GP Germania 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Con ancora negli occhi le emozioni e le polemiche di Barcellona, il Motomondiale si prepara per il Gran Premio di Germania, ottava tappa del 2021. Lo spettacolo è assicurato al Sachsenring, circuito che torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Il francese Fabio Quartararo guida la classifica del Mondiale con tre affermazioni all’attivo. Il transalpino ha al momento 115 punti contro i 101 del connazionale Johann Zarco, secondo nell’ultimo round con la Ducati del Team Pramac.

La casa di Borgo Panigale insegue la Yamaha ufficiale con l’australiano Jack Miller e con il nostro Francesco Bagnaia, rispettivamente terzo e quarto dopo le prime sette competizioni. Attendiamo delle conferme dalle Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, piloti che hanno lavorato a lungo nel test previsto a Barcellona nel giorno seguente al Gran Premio.

Il round del Sachsenring sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). SkyGO e NowTV sono presenti come sempre per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

Programma Gran Premio di Germania MotoGP 2021

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 18 giugno:

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 19 giugno:

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 20 giugno:

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10.-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Foto: MotoGP Press