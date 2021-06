MotoGP su TV8, GP Olanda 2021: orario in chiaro, programma, diretta e differita

Il 27 giugno sarà l’ultima domenica in cui assisteremo a una gara del Motomondiale prima di una pausa di quasi un mese e mezzo. Oggi, infatti, è il giorno del Gran Premio di Olanda, nono atto della stagione 2021 e soprattutto ultimo appuntamento prima della sosta estiva, che verrà interrotta solo a inizio agosto. I piloti si sfideranno ad Assen, circuito estremamente tecnico denominato ‘L’università della moto’, anche se le modifiche effettuate in tempi relativamente recenti hanno ridotto le grandi difficoltà proposte dal tracciato neerlandese.

In MotoGP Fabio Quartararo è ormai centro di gravità permanente. Il francese non solo è il centauro più veloce, ma anche il più costante. Se non fosse stato per le disavventure patite nelle gare spagnole, sarebbe in fuga nella classifica generale. Il ventiduenne transalpino ha infatti “solo” 22 punti di margine sul connazionale Johann Zarco, che avrebbero potuto essere più del doppio senza inconvenienti fisici o all’equipaggiamento! El Diablo è inseguito da tre ducatisti, che però non riescono ad avere la stessa solidità dell’alfiere della Casa di Iwata. Zarco, Jack Miller e Francesco Bagnaia, sono racchiusi nell’arco di 10 lunghezze, ma non sembrano avere il cambio di passo necessario per recuperare su Quartararo nel lungo periodo. Infine c’è molta curiosità attorno a Marc Marquez e Miguel Oliveira. Il primo è tornato al successo al Sachsenring per la prima volta dopo il calvario del 2020, mentre il portoghese della Ktm viene da tre podi consecutivi ed è il pilota più competitivo delle ultime tre gare.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO –Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 MOTOGP OGGI

GUIDA TV8

DOMENICA 27 GIUGNO

14.00 Moto3, GARA (Differita)

15.20 Moto2, GARA (Differita)

17.00 MotoGP, GARA (Differita)

17.55 MotoE, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

DOMENICA 27 GIUGNO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE, GARA

