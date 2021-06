Siamo giunti ad un terzo della stagione in MotoGP e, quindi, è già tempo di effettuare i primi bilanci. Torniamo intanto con la mente ad un anno fa. La Yamaha nel 2020 ha centrato 7 successi sui 14 GP disputati con Fabio Quartararo (3), Franco Morbidelli (3) e Maverick Vinales (1). A causa delle valvole illegali di Jerez de la Frontera, tuttavia, la Casa di Iwata è stata privata di 50 punti nel mondiale costruttori per cui il titolo è andato alla Ducati. Quello piloti, com’è ben noto, a Joan Mir (Suzuki).

Fast forward. Nel 2021 davanti a tutti in classifica generale troviamo Fabio Quartararo (con 14 punti di vantaggio su Johann Zarco) autore tra le altre cose di 5 pole position consecutive. Il francese ha già conquistato 3 vittorie in 7 gare quest’anno (Losail-2, Portimão e Mugello), con un paio di colpi di sfortuna (Jerez e Montmelò) che hanno evitato la sua fuga a livello di graduatoria generale. Dall’altra parte del box, invece, Maverick Vinales ha vinto in modo convincente Gara-1 di Losail, ma da allora non ha centrato che un quinto ed un sesto posto. In classifica generale è solamente sesto a 44 punti di distacco dal compagno di squadra.

Un andamento che ha portato addirittura ad una novità importante nel box Yamaha, con Silvano Galbusera come nuovo capo-tecnico del team dello spagnolo. “Un cambio simile a metà stagione non è una cosa facile da mettere in atto – spiega Massimo “Maio” Meregalli, direttore del team Yamaha – Un top rider come Maverick è per noi un grande investimento ma nelle settimane che hanno preceduto il GP di Catalogna le sue prestazioni non sono state quelle che ci aspettavamo. Abbiamo quindi avuto una discussione interna e concordato che avremmo dovuto sostituire il capo-tecnico, perché sappiamo tutti che Vinales ha a disposizione un grande potenziale. La scelta è caduta su Silvano Galbusera perché ha grande esperienza. Siamo convinti di aver fatto una buona scelta e che sia la persona giusta per aiutare Maverick”.

Se sul fronte Vinales le preoccupazioni non mancano, passando a Quartararo… “Fabio sta svolgendo un ottimo lavoro. Si può solo sottolinearlo più e più volte. Tutta la sua squadra lavora al meglio, sa abbinare perfettamente la moto con la mappatura del motore, i settaggi e le gomme giuste alle sue esigenze. Funziona tutto come un orologio svizzero da fine settimana a fine settimana. Questa è una squadra di prima classe”.

Foto: MotoGP.com Press