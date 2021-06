MotoGP in tv, orari GP Germania 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky

Quest’oggi vanno in scena al Sachsenring le qualifiche valevoli per il Gran Premio di Germania 2021, ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP. Grande attesa dunque per la battaglia per la pole position sul tortuoso circuito della Sassonia, in cui Fabio Quartararo sarà il grande favorito nonostante l’apparente rinascita di Marc Marquez.

Ducati dovrà difendersi per limitare i danni in ottica iridata, mentre attenzione alla KTM con un Miguel Oliveira in grande spolvero dopo gli ottimi risultati raccolti nelle ultime settimane tra Mugello e Barcellona. Si profila una qualifica difficile per gli italiani, alla luce dei riscontri di ieri nelle prove libere del venerdì sul giro secco.

Tutte le sessioni odierne del Sachsenring verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 le qualifiche delle tre classi in diretta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento verso l’ottavo GP della stagione per il Motomondiale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato valevole per il GP di Germania 2021:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP GERMANIA MOTOGP 2021

Sabato 19 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

