MotoGP in tv, GP Olanda 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Il Motomondiale 2021 prosegue senza soluzioni di continuità e, salutata la Germania, si tuffa nel Gran Premio di Olanda, nono appuntamento della stagione. Si corre sulla “Università delle moto”, il mitologico circuito di Assen e saranno in palio gli ultimi 25 punti prima della lunga sosta estiva.

In MotoGP il leader della classifica generale, Fabio Quartararo, vuole allungare ulteriormente sugli inseguitori della Ducati, confidando che Marc Marquez e Miguel Oliveira possano togliere ulteriori punti ai rivali. In Moto2 Remy Gardner vuole già chiudere i conti prima del break estivo, mentre in Moto3 tutto sembra spingere Pedro Acosta verso il titolo.

IN TV – Il venerdì Gran Premio di Olanda del Motomondiale 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) non proporrà la trasmissione delle prove libere. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione del weekend olandese.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 25 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 26 giugno

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 27 giugno

Ore 8.40-9.00 warm-up Moto3

Ore 9.10-9.30 warm-up Moto2

Ore 9.40-10.00 warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

