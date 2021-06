Oggi domenica 20 giugno si disputa il GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Si preannuncia grandissimo spettacolo sul tradizionale tracciato teutonico, conosciuto in ogni singolo dettaglio da tutti i piloti e dove nascono spesso gare avvincenti, equilibrate e avvincenti. La lunghezze breve, i tanti saliscendi e le continue curve lo rendono davvero molto complesso.

Guarda in streaming live il GP di Germania su DAZN

Johann Zarco scatterà dalle pole position in sella alla sua Ducati Pramac e inseguirà una vittoria molto difficile, visto che il francese dovrà vedersela col connazionale Fabio Quartararo. L’alfiere della Yamaha, leader della classifica generale, partirà dalla seconda piazzola e sembra essere il favorito per il successo. Proveranno a buttarsi nella mischia per le posizioni che contano anche l’australiano Jack Miller (quarto con la Ducati ufficiale) e lo spagnolo Marc Marquez (quinto con la Honda e amante di questa pista).

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI GERMANIA DI MOTOGP ALLE 14.00

Aleix Espargarò è stato incredibile terzo in qualifica con l’Aprilia, ma ci sono diversi punti di domanda sulla sua tenuta in gara. Francesco Bagnaia proverà a risalire dalla decima posizione in sella alla Ducati ufficiale, forte di un passo che non è stato malvagio sulla lunga distanza durante le simulazioni fatta in prove libere. Valentino Rossi non è andato oltre la 16ma posizione e proverà a rimontare per entrare in zona punti, proprio come cercherà di fare il suo compagno di squadra Franco Morbidelli (soltanto 18mo con l’altra Yamaha Petronas).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del GP di Germania 2021, ottava tappa del Mondiale MotoGP. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e DAZN oltre che su tv8.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO GP GERMANIA MOTOGP: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 20 GIUGNO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP GERMANIA MOTOGP 2021: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del satellite).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in diretta streaming, gratis, su tv8.it.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Gara della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 19.00, 21.00, 00.00 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP.com Press