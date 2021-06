MotoGP, GP Catalogna 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 4 giugno

Siamo alla vigilia del Gran Premio di Catalogna del Motomondiale, che a cominciare da domani andrà in scena nel ben conosciuto contesto del Montmelò. Dunque nessuna pausa per un ambiente ancora scosso dalla tragica scomparsa del pilota svizzero Jason Dupasquier, deceduto domenica in seguito ai traumi riportati nell’incidente occorsogli al Mugello durante le qualifiche della Moto3.

In MotoGP tutti i riflettori sono puntati su Fabio Quartararo, ormai propostosi come grande favorito per la conquista del Mondiale. La Ducati cercherà invece il riscatto dopo la grande delusione patita nel Gran Premo d’Italia, con l’obiettivo di evitare la fuga del francese della Yamaha nella classifica iridata.

Per quanto riguarda le classi minori, in Moto2 i due portacolori del team Red Bull KTM Ajo, ovvero Remy Gardner e Raul Fernandez sembrano avere preso il sopravvento su tutti i rivali, anche se Marco Bezzecchi vuole provare a recitare la parte del terzo incomodo. In Moto3, invece, Pedro Acosta punta a ritrovare la strada del successo dopo due ottavi posti consecutivi. Dunque, come seguire il venerdì del GP di Catalogna in TV?

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di prove libere di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Su TV8 non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere del venerdì.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA VENERDI’ GP CATALOGNA 2021 – MOTOMONDIALE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.05-16.35 MotoE, prove libere 2

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP ore 16.10, 19.30, 23.00, 04.30, 07.10

Repliche FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.00, 21.15, 00.45, 02.15, 06.00

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 00.45, 03.15

Foto: MotoGPpress.com