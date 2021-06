MotoGP, GP Catalogna 2021: numeri, statistiche, curiosità. Le 7 vittorie di Valentino Rossi sono un record ineguagliabile

Non c’è pausa per il Motomondiale, che nella giornata di domenica 6 giugno manderà in scena il settimo atto della stagione 2021. Si resta nel teatro mediterraneo, perché subito dopo il Mugello ci si trasferisce a Barcellona, dove si disputerà la 26ma edizione del Gran Premio di Catalogna. Questa prova è stata ideata nel 1996 allo scopo di avere l’autodromo di Montmelò come appuntamento fisso del calendario dopo che l’impianto aveva ospitato una tantum il GP d’Europa nel 1992.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

Dal 1996 a oggi la classe regina ha sempre gareggiato a Montmelò, senza mancare l’appuntamento neppure nel tormentato 2020, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Catalogna è Valentino Rossi, il quale è stato capace di arpionare addirittura 7 affermazioni, peraltro diluite nell’incredibile arco temporale di 15 anni! Infatti il quarantaduenne di Tavullia ha primeggiato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016!

Oltre al Dottore ci sono altri due centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Catalogna. Si tratta di Marc Marquez (2014, 2019) e di Fabio Quartararo (2020).

Ovviamente, non sorprende che Valentino Rossi detenga anche il primato di vittorie consecutive. Il Dottore è infatti il solo ad aver firmato un hat-trick, primeggiando per tre anni di fila (2004, 2005, 2006).

Complessivamente, sono 9 i successi italiani in questo Gran Premio. Al già citato “settebello” di Rossi vanno aggiunte le affermazioni di Loris Capirossi (2003) e Andrea Dovizioso (2017). Peraltro la vittoria di Capirex fu storica, in quanto rappresentò la prima della Ducati nella MotoGP.

GP CATALOGNA – VITTORIE TOP CLASS

7 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016)

5 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2012, 2013, 2015, 2018)

2 – DOOHAN Mick [AUS] (1997, 1998)

2 – STONER Casey [AUS] (2007, 2011)

2 – MARQUEZ Marc [ESP] (2014, 2019)

1 – CHECA Carlos [ESP] (1996)

1 – CRIVILLÈ Alex [ESP] (1999)

1 – ROBERTS Kenny (Jr.) [USA] (2000)

1 – CAPIROSSI Loris [ITA] (2003)

1 – PEDROSA Dani [ESP] (2008)

1 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2017)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2020)

Dunque sono cinque i centauri impostisi in più di un’occasione. Quanti, però, sono stati in grado di vincere su due moto diverse? Ce l’hanno fatta in tre, ovvero Valentino Rossi (2 volte con Honda e 5 con Yamaha), Casey Stoner (Ducati, Honda) e Jorge Lorenzo (4 successi con Yamaha e 1 su Ducati) .

A proposito di costruttori, sinora nel Gran Premio di Catalogna hanno primeggiato quattro differenti Case. Interessante notare come Honda e Yamaha siano attualmente appaiate a quota 10 vittorie. Le uniche capaci di spezzare questo duopolio sono state la Ducati, che ha raccolto 4 successi, e la Suzuki (1).

La Honda detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendo trionfato per 4 anni di fila (1996, 1997, 1998, 1999).

MOTO2

Da quando esiste la Moto2, due piloti sono stati in grado di vincere in più di un’occasione. Si tratta di Johann Zarco e Alex Marquez. Curiosamente, nessun centauro attualmente in attività nella categoria è ancora riuscito a primeggiare al Montmelò, come testimoniato dall’albo d’oro:

2010 – TAKAHASHI Yuki (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – IANNONE Andrea (ITA)

2013 – ESPARGARO Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – QUARTARARO Fabio (FRA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – MARINI Luca (ITA)

MOTO3

In Moto3 nessun pilota è ancora riuscito a trionfare in più di un GP di Catalogna. In questo 2021 l’impresa potrebbe riuscire a Darryn Binder, unico centauro attualmente in attività nella categoria ad aver già vinto su questa pista, come recita l’albo d’oro:

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – NAVARRO Jorge (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BASTIANINI Enea (ITA)

2019 – RAMIREZ Marco (ESP)

2020 – BINDER Darryn (RSA)

CURIOSITA’

Valentino Rossi e Dani Pedrosa sono i soli piloti ad aver vinto in tre classi differenti. Il Dottore, precedentemente alle sue 7 affermazioni tra 500cc e MotoGP, aveva primeggiato anche in 125cc (1997) e 250cc (1998, 1999). Lo spagnolo, trionfatore in MotoGP nel 2008, a sua volta si era già imposto nella 125cc (2003) e nella 250cc (2005).

In linea puramente teorica, Alex Marquez potrebbe unirsi alla compagnia, essendo già passato per primo sotto la bandiera a scacchi sia in Moto3 che in Moto2.

Foto: La Presse