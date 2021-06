Quando si dice “Piove sul bagnato”: Franco Morbidelli non sarà al via del fine settimana del Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Come ha comunicato lo stesso team Yamaha Petronas, il pilota romano si è infortunato al ginocchio (che già causava problemi a “Franky” da diverso tempo) durante un allenamento e, a causa del dolore, non sarà in grado di prendere parte al weekend di Assen.

L’ex campione del mondo della Moto2 sta vivendo una stagione assolutamente frustrante con una moto di due anni fa (seppure aggiornata con la Spec-A) che non riesce a esaltare le sue doti di guida e, come se non bastasse, anche il ginocchio continua a dare grattacapi al nostro portacolori. Nella giornata odierna, quindi, il dolore è aumentato mentre si stava allenando a livello fisico e ha portato a questa decisione.

L’entità dell’infortunio non è ancora definita, dato che Franco Morbidelli si sottoporrà alla risonanza magnetica solamente nella mattinata di domani, mercoledì 23 giugno, ma la speranza è che non ci sia interessamento del legamento crociato già operato nel finale della scorsa stagione. A questo punto, quindi, il pilota del team Petronas è costretto a rinunciare alla trasferta olandese e proverà a sfruttare la lunga sosta estiva per recuperare al meglio l’articolazione.

IL TWEET DEL TEAM YAMAHA PETRONAS

Franco Morbidelli to miss DutchGP Knee injury sustained in training puts @FrankyMorbido12 out of action for ninth round of the season Speedy recovery Franky! 💚#PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | #MotoGP pic.twitter.com/ErVOPdBRDr — PETRONAS SRT (@sepangracing) June 22, 2021



Credit: MotoGP.com Press