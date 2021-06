Mattia Binotto e la Ferrari si preparano ad affrontare il sesto round del Mondiale 2021 di F1. A Baku (Azerbaijan) si terrà una fine-settimana iridato che non sarà semplice per la Rossa. Le caratteristiche del layout azero non dovrebbero essere così favorevoli alla SF21 che paga ancora un deficit di potenza rispetto ai top-team.

E così, dopo il primo podio stagionale a Montecarlo, probabilmente certi valori verranno prestabiliti. Tuttavia, va considerata la bontà del lavoro della scuderia di Maranello che, dovendo partire da un progetto altamente fallace e non potendolo modificare completamente per questioni regolamentari, è riuscita a trovare delle soluzioni abbastanza efficienti per essere almeno in grado di ambire alla top-5 con una certa continuità.

Di questo non può che rallegrarsi il Team Principal Binotto che, intervenuto ai microfoni dei giornalisti, ha fornito delle chiavi di lettura interessanti: “È stata una stagione molto complicata con molta pressione sulle mie spalle. Ho certamente sentito la responsabilità. Ma so che in un momento così difficile la squadra era unità“, ha sottolineato Binotto (fonte: RaceFans).

“Sarebbe stato decisamente facile muoversi in maniera perentoria al nostro interno, ma questo non è mai accaduto. Si è creato nel Reparto Corse lo spirito giusto per crescere e dimostrare il nostro valore. La mia funzione era quella di alleviare le pressioni e nello stesso tempo cercare delle soluzioni per far sì che uno dopo l’altro i problemi fossero risolti“, ha aggiunto il Team Principal della Rossa.

Foto: LaPresse