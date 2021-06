Non è stato un weekend facile ad Assen (Olanda) per Marc Marquez. Dopo la sbornia di entusiasmo in Germania, sul tracciato del Sachsenring, l’iberico ha dovuto fare i conti con una realtà difficile e in cui il livello di competizione in MotoGP è molto alto.

Tuttavia il rendimento sull’impegnativo tracciato dei Paesi Bassi ha dato conferma che Marc stia ritrovando il giusto feeling con la Honda e il pieno recupero fisico e tecnico proceda bene. Indubbiamente, la vittoria in terra teutonica ha dato una bella iniezione di fiducia all’asso nativo di Cervera che, probabilmente, ha anche un po’ esagerato nel corso dei turni di libere e delle qualifiche sul circuito olandese. Le cadute, infatti, l’hanno costretto a partire dal fondo della griglia di partenza, perdendo anche un pizzico di fiducia in sella alla HRC213V.

Tuttavia, la rimonta messa in mostra la domenica (da 20° a 7°) è stata tale che la lettura del suo fine-settimana ha tanti tratti confortanti. Ne è convinto anche il Team Manager di Honda Alberto Puig: “Il Sachsenring era una pista favorevole alla Honda e a Marc, mentre ad Assen sapevamo che avremmo fatto fatica. Gli incidenti di Marquez non gli hanno permesso di trovare la giusta continuità e questo è costato caro nel corso del time-attack. Tuttavia, concludere in settima posizione, partendo così indietro, sta a significare che stiamo ritrovando il miglior Marc e siamo certi che sfrutterà la pausa estiva per essere ancora più in forma e lottare per il podio in Austria“, le parole di Puig (fonte: motogp.com).

L’appuntamento, infatti, è per il GP di Stiria del weekend del 6-8 agosto, quando il Circus delle due-ruote si ritroverà.

Credit: MotoGP.com Press