Max Verstappen e Red Bull fanno paura e la Mercedes è costretta a inseguire. La condizione è anomala in F1 in questo campionato 2021. Nell’era dei motori ibridi mai le Frecce Nere erano state messe così in difficoltà, pur avendo affrontato stagioni non semplicissime nel 2017 e nel 2018 per il confronto con la Ferrari.

La sensazione però è che, mentre con la Rossa c’era del margine, in questo caso si dovrà un po’ raschiare il barile. Si è in un contesto particolare perché quest’annata è per tutti i team di transizione in vista di quello che accadrà nel 2022, quando le monoposto cambieranno completamente e ci saranno tante novità tecniche.

Su questo fronte, la Mercedes ha dato priorità al progetto del 2022, annunciando di non aggiornare ulteriormente la W12 di quest’anno. Queste affermazioni del Team Principal Toto Wolff sono state però un po’ corrette dal direttore tecnico della squadra di Brackley James Allison: “Abbiamo in mente alcuni aggiornamenti che renderanno la nostra macchina più veloce, ci auguriamo che possa bastare“.

Il tecnico britannico poi ha voluto anche precisare il concetto, legato proprio a quanto detto da Toto: “Non credo che abbia negato i nostri update, ma essenzialmente non si potranno apportare grandi modifiche tecniche su questa vettura da regolamento. E’ vero, infatti, che la maggior parte della nostra attenzione è rivolta all’anno venturo, ma questo non significa non avere nulla in mente per questa stagione“.

La domanda è: fino a che punto saranno impattanti le modifiche che la Mercedes apporterà alla propria monoposto? Lo scopriremo già dal prossimo appuntamento in Austria.

Foto: LaPresse