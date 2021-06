MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Germania 2021, palinsesto Sky, DAZN e TV8

Il Gran Premio di Germania ha alzato il suo sipario. Nella giornata odierna, infatti, i piloti delle tre classi sono in scena per l’ottavo appuntamento della stagione del Motomondiale sul tortuoso tracciato del Sachsenring. La pista tedesca, mai troppo amata da piloti e spettatori, sarà il palcoscenico di diverse sfide veramente importanti.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL GP DI GERMANIA DI MOTOGP ALLE 14.00

La Moto3 alle ore 11.00 ha dato il via alle danze con tutta la classe leggera che proverà a fermare la fuga del “Rookie maravilla” Pedro Acosta. Dalle ore 12.20 è la volta della classe mediana, con Remy Gardner che tenterà di proseguire nel suo filotto di successi, sfidato dal compagno di scuderia Raul Fernandez e dal nostro Marco Bezzecchi. Il piatto forte, come sempre, arriva alle ore 14.00 con Fabio Quartararo che cercherà di rifarsi dopo la beffa catalana, ma mai come in questa occasione i rivali non mancheranno, con Honda, KTM, Suzuki e Ducati vicinissime.

Segui in diretta il Gran Premio di Germania su DAZN

IN TV – Il Gran Premio di Germania del Motomondiale 2021 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. TV8 (121 di Sky e 8 dgt) garantirà le dirette delle gare delle tre classi, ma non dei warm-up. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 20 giugno

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP (208): ore 16.15, 19.00, 21.00 e 00.00

Replica gara Moto2 su Sky Sport MotoGP (208): ore 23.00

Replica gara Moto3 su Sky Sport MotoGP (208): ore 23.30

Credit: MotoGP.com Press