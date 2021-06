Dennis Foggia vince il Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. Il romano di casa Leopard si impone dopo aver controllato la corsa per gran parte dell’evento. Il numero 7 di Leopard conquista per la prima volta Assen dopo il secondo posto in qualifica.

L’azzurro vince per la seconda volta in questo 2021 a sette giorni da un prezioso podio in quel del Sachsenring. Secondo posto oggi per lo spagnolo Sergio Garcia (Aspar) davanti al Romano Fenati (Max Racing) che agguanta il terzo posto nonostante due long lap penalty.

Il numero 7 della Moto3 ha affermato ai microfoni del Motomondiale poco dopo la bandiera a scacchi: “Sono veramente contento per questo strepitoso risultato. Oggi à stata una gara incredibile e molto complessa”.

Il centauro Leopard ha continuato dicendo: “Complimenti a Romano per quello che ha fatto. Sono molto contento del secondo successo del 2021. Ho raccolto dei punti importanti, il mio obiettivo è stato raggiunto. Ringrazio la squadra, posso andare in vacanza tranquillo”.

Foto: MotoGP Press