Dennis Foggia commenta il terzo posto al termine del Gran Premio di Germania, ottava prova del Motomondiale 2021. Il romano, scattato dalla seconda casella dello schieramento, ha tagliato il traguardo alle spalle del giapponese Kaito Toba (Green Power) e dello spagnolo Pedro Acosta (KTM).

Il nostro connazionale ha comandato a lungo la corsa. L’alfiere di Leopard si è conteso la leadership con l’iberico Acosta che da metà gara in poi ha dato spettacolo contro il vincitore del Gran Premio d’Italia 2021.

Foggia ha dichiarato poco prima di salire sul podio ai microfoni della MotoGP: “Sono molto contento per questo risultato. Ho gestito tutta la corsa, ma nel finale non sono riuscito a tenere la testa. Questa è la Moto3. Pedro è stato perfetto nel finale. Il terzo posto è molto buono per la mia stagione. Sono sesto e va bene cosi. Voglio ringraziare la squadra e tutta la mia famiglia”.

Il #7 del gruppo ha continuato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Un po’ di fortuna fa parte del gioco. Potevo conquistare anche la vittoria. Acosta era più lento di me nel terzo settore della pista, ho fato il tutto per tutto. Ho dato il tutto per tutto nell’ultimo passaggio. Il terzo podio del campionato è molto buono”.

Foto: MotoGP Press