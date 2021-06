Moto2, risultato GP Olanda 2021. Doppietta KTM Ajo con Raul Fernandez davanti a Gardner. Bezzecchi rimonta, è 5°

Continua la favola della KTM Red Bull Ajo nel Mondiale di Moto2 2021, che centra la quinta doppietta consecutiva in un momento in cui pare davvero dominante. Il GP d’Olanda ha consegnato allo spagnolo Raul Fernandez la terza vittoria stagionale e in carriera, che segue le tre consecutive del compagno Remy Gardner e accorcia a 31 lunghezze il divario in classifica proprio nei confronti dell’australiano oggi secondo. Battute al termine di una spettacolare lotta a quattro le due Marc VDS di Augusto Fernandez e Saw Lowes, che si sono dovute accontentare alla fine rispettivamente del terzo e quarto posto.

Ottima la rimonta anche di Marco Bezzecchi, che dopo le grandi difficoltà nelle qualifiche concluse al 17° posto, riesce a rimontare sulla sua Sky Racing VR46 con calma e sangue freddo fino alla quinta posizione finale, staccato di oltre 8″ dal vincitore, limitando al massimo i danni in questo weekend. Il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) chiude sesto ad un paio di secondi dal romagnolo, davanti a Jorge Navarro e Xavi Vierge.

Top-10 finale anche per l’altra VR46 del torinese Celestino Vietti (+17″) mentre è finita nella ghiaia la corsa degli altri tre azzurri Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino, con gli ultimi due che si sono insabbiati nei primissimi metri dalla partenza. Non è partito lo spagnolo Hector Garzó, che è risultato positivo al test Covid-19 pre-gara.

La Cronaca

Canet con una partenza incisiva si porta davanti a Gardner mentre Fernandez ha qualche problema in curva 1 e finisce quarto. Cadono immediatamente in sequenza Dalla Porta e Arbolino, vanificando il positivo inizio. Lowes inizia la bagarre di testa ingaggiando un duello con Gardner e Canet, mentre Fernandez sembra perdere passo e con un errore scende rapidamente addirittura nono. Bezzecchi non trova troppo spazio in avvio e resta invischiato a centro gruppo. Gardner è il primo a tentare un mini allungo al terzo giro, e Lowes sembra l’unico a tenere il suo passo, mentre Augusti Fernandez sale in terza posizione.

Non riesce la fuga alla coppia di testa, ripresa in una manciata di tornate dal gruppone tirato da A.Fernandez, il quale passa addirittura in testa in seguito a un contatto all’ultima chicane tra Gardner e Lowes. I due rider della Marc VDS sembrano averne di più in questo avvio e Gardner perde terreno dopo questo episodio, dietro invece il poleman Raul Fernandez si riporta con calma in quarta piazza e diventa il primo inseguitore dei tre di testa. Nella fase centrale della gara le KTM Ajo riprendono passo e si forma un quartetto al comando con entrambi i piloti delle due moto più in forma del momento. Bezzecchi in costante rimonta risale posizione dopo posizione e si mette in piena corsa per il quinto posto.

A una decina di giri dalla fine Gardner è il primo a cedere terreno, sembra essere un po’ a sorpresa quello che ne ha di meno. A 9 giri dalla fine anche il terzo degli azzurri scivola nella ghiaia, Fabio Di Giannantonio, che era sesto in lotta con Bezzecchi ma perdendo la sua Klex del Team Gresini in curva 9 lascia strada libera al connazionale. I due Fernandez sono quelli più brillanti, entrando nella fase più calda della corsa, ma il loro duello abbassa inevitabilmente il ritmo e permette a Lowes e anche Gardner di ricucire il piccolo divario e ricompattarsi.

A cinque giri dalla fine anche Canet, settimo, perde l’avantreno in curva tre ed è costretto al ritiro. Raul Fernandez improvvisamente si invola con un giro strepitoso, prendendo qualche metro di vantaggio, che rapidamente diventa oltre un secondo, diventando il netto favorito per la vittoria a tre giri dal termine. Lo spagnolo mantiene il vantaggio e trionfa davanti al compagno Gardner e Augusto Fernandez, mentre Bezzecchi stacca Ogura e si assicura il quinto posto.

CLASSIFICA GP OLANDA 2021 MOTO2

1 25 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 167.5 39’01.832

2 20 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 167.4 +1.066

3 16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 167.4 +1.265

4 13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 167.4 +1.879

5 11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 166.9 +8.329

6 10 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 166.7 +10.960

7 9 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 166.5 +13.993

8 8 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 166.4 +16.052

9 7 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 166.4 +16.094

10 6 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 166.3 +17.585

11 5 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 166.2 +18.286

12 4 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 166.2 +18.812

13 3 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 166.2 +19.273

14 2 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 166.1 +19.649

15 1 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 166.0 +22.162

16 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 165.9 +22.223

17 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 165.7 +25.569

18 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 165.7 +26.245

19 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 165.6 +27.323

20 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 165.6 +27.463

21 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 165.6 +27.638

22 18 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 165.0 +35.908

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 164.8 +38.517

24 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 164.2 +46.728

Non classificati

44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 166.4 5 Laps

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 166.5 9 Laps

16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 148.0 17 Laps

Non hanno concluso il primo giro

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 0 Lap

14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 0 Lap

Foto: MotoGP Press