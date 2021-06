Moto2, risultati warm-up GP Stiria: Raul Fernandez impressiona, bene anche Di Giannantonio e Bezzecchi

Il warm-up mattutino del Gran Premio d’Olanda 2021 è andato in archivio per la Moto2 con il miglior tempo assoluto firmato da Raul Fernandez, che si conferma estremamente competitivo ad Assen dopo la pole position di ieri candidandosi al ruolo di favorito per la vittoria in vista della gara odierna.

Il fenomenale rookie iberico del Team Red Bull KTM Ajo ha ottenuto la miglior prestazione del turno proprio sulla bandiera a scacchi, all’ultimo giro del run, in 1’36″858. Alle sue spalle si è inserito in seconda piazza un ottimo Augusto Fernandez (Team Marc VDS), unico altro pilota della griglia a scendere sotto l’1’37” in questa sessione pre-gara, con soli 38 millesimi di ritardo dalla vetta.

Buoni riscontri sull’asciutto con temperature fresche anche per il tedesco Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact), 3° a 160 millesimi dalla testa, oltre ai nostri portacolori Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rispettivamente 4° e 5° ed entrambi chiamati quest’oggi ad una grande rimonta in gara da centro gruppo.

Sesto posto ma segnali incoraggianti sul ritmo per l’australiano Remy Gardner, leader del campionato e principale avversario di Raul Fernandez nella lotta per la vittoria di tappa. Completano la top10 il britannico Sam Lowes, l’azzurro Stefano Manzi, lo spagnolo Aron Canet (nonostante una caduta) ed il giapponese Ai Ogura.

CLASSIFICA WARM-UP GP OLANDA 2021 MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 260.4 1’36.858

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.8 1’36.896 0.038 / 0.038

3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 262.0 1’37.018 0.160 / 0.122

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 262.0 1’37.018 0.160

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.7 1’37.066 0.208 / 0.048

6 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 258.2 1’37.119 0.261 / 0.053

7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 1’37.166 0.308 / 0.047

8 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 261.5 1’37.226 0.368 / 0.060

9 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.2 1’37.344 0.486 / 0.118

10 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.7 1’37.425 0.567 / 0.081

11 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 255.5 1’37.431 0.573 / 0.006

12 18 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.1 1’37.448 0.590 / 0.017

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.7 1’37.500 0.642 / 0.052

14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 258.2 1’37.507 0.649 / 0.007

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.2 1’37.507 0.649

16 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 260.4 1’37.524 0.666 / 0.017

17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.2 1’37.535 0.677 / 0.011

18 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 262.0 1’37.543 0.685 / 0.008

19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.2 1’37.548 0.690 / 0.005

20 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.2 1’37.643 0.785 / 0.095

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.6 1’37.684 0.826 / 0.041

22 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 260.9 1’37.725 0.867 / 0.041

23 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 258.2 1’37.888 1.030 / 0.163

24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 256.0 1’37.893 1.035 / 0.005

25 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 258.2 1’37.915 1.057 / 0.022

26 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 255.0 1’37.982 1.124 / 0.067

27 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.7 1’37.983 1.125 / 0.001

28 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.7 1’38.118 1.260 / 0.135

29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 257.6 1’38.554 1.696 / 0.436

Credit: MotoGP.com Press