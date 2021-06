Marco Bezzecchi esprime il proprio commento al termine del Gran Premio di Germania, ottavo atto del Mondiale Moto2. Il portacolori di Sky conquista il terzo posto alle spalle dello spagnolo Aron Canet (Aspar) e dell’australiano Remy Gardner (KTM).

Il romagnolo ha dato spettacolo al termine di un fine settimana abbastanza difficile. Il teammate di Celestino Vietti si è reso protagonista di una bellissima battaglia contro Fabio Di Giannantonio, quarto sotto la bandiera a scacchi.

Bezzecchi ha affermato ai microfoni della MotoGP prima di salire sul podio: “Da come è iniziato il week-end è incredibile questo risultato. Il terzo posto di oggi vale come una vittoria. Sono passato dalla Q1 in qualifica, ero 19° ieri mattina. Ho ancora delle difficoltà con l’anteriore. In generale mi manca grip. Questo risultato lo dedico al team che ha lavorato per tutto il fine settimana”.

Il terzo pilota della classifica piloti ha continuato a Sky Sport MotoGP dicendo: “Da venerdì ad oggi non ho mai guidato come volevo. Sulla lunga distanza facevo fatica, ho dato veramente tutto. Remy ha una marcia in più in questo momento. Le KTM hanno qualcosa di speciale”.

Foto: MotoGP Press