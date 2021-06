Mont Ventoux Challenge 2021: percorso, altimetria, partecipanti e programma. Presenti Ciccone e Brambilla

Per la sua terza edizione, la Mont Ventoux Challenge 2021 proporrà per ben due volte l’ascesa alla mitica salita provenzale. Il tutto su una distanza di 154 chilometri, per la bellezza di 4.500 metri di dislivello totali. Confermata la sede di partenza a Vaison-la-Romaine. La doppia ascesa al Mont Ventoux verrà anticipata da altri tre GPM, compreso il bis sul Col de la Madeleine. Ma adesso andiamo a vedere l’altimetria, il percorso, i partecipanti e il programma di questa edizione.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Il primo GPM del giorno sarà il Col de la Madeleine al chilometro 14, breve e con una pendenza che va dal 3 al 7%. Ci sarà dunque il Col de la Gabelle (km 38) con i suoi 10 chilometri che si aggirano tra il 4,2% e il 7,5%. La prima scalata al Mont Ventoux verrà anticipata dal Rocher du Cyre (km 65), lungo ben 18,4 chilometri tra il 2,3% e il 5%.

Da Sault dopo 100 chilometri di corsa, si inizierà dunque a salire verso il Mont Ventoux, lungo ben 24,3 chilometri con una pendenza che va dal 5% a picchi dell’11%. Una lunghissima e impegnativa discesa di ben 21 chilometri riporterà al Col de la Madeleine. L’ultima scalata al Mont Ventoux partirà da Bedoin.

PARTECIPANTI

Tra i big al via, l’Italia potrà contare sulla coppia della Trek-Segafredo formata da Giulio Ciccone e Gianluca Brambilla. Contro di loro i due leader della Movistar, Miguel Angel Lopez ed Enric Mas. Da sottolineare anche la presenza di due ragazzi promettenti come Ben O’connor (AG2R Citroen Team) e Attila Valter (Groupama-FDJ). Al via anche il padrone di casa Pierre Rolland (B&B Hotels).

PROGRAMMA

Martedì 8 giugno

Partenza: ore 11.05

Arrivo: ore 15.15 circa

Al momento non è prevista una programmazione TV o streaming.