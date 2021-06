Lotta, Ranking Series Varsavia 2021: gli avversari di Frank Chamizo per il numero 1 del tabellone olimpico

Si avvicina l’ultimo appuntamento internazionale della lotta prima delle Olimpiadi: la tappa conclusiva delle Ranking Series 2021 andrà in scena da martedì 8 a domenica 13 giugno a Varsavia, in Polonia, e vedrà al via 365 atleti provenienti da 44 Paesi.

La manifestazione è molto importante, in quanto sarà l’ultima ad assegnare punti per il ranking olimpico, che determinerà le quattro teste di serie ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma sarà vitale anche per la definizione delle teste di serie dei Campionati Mondiali in programma ad Oslo, in Norvegia, ad ottobre.

In Polonia nei -74 kg dello stile libero Frank Chamizo cerca i punti necessari per confermarsi numero 1 del ranking olimpico e dunque essere numero 1 del tabellone alle Olimpiadi: tra i primi tre atleti che lo seguono il russo Zaurbek Sidakov sarà assente a Varsavia, mentre lo statunitense Jordan Ernest Burroughs non andrà ai Giochi.

Il reale pericolo per l’azzurro allora è il solo kazako Daniyar Kaisanov, terzo ma distante 5 punti dall’azzurro (62 contro 57): i due si sfideranno in Polonia anche per il numero 1 del tabellone olimpico, ma nelle Ranking Series saranno ai lati opposti del tabellone, essendo ai primi due posti del ranking mondiale (diverso da quello olimpico).

RANKING OLIMPICO -74 KG STILE LIBERO (TOP 10)

1 ITA Frank CHAMIZO MARQUEZ 62

2 RUS Zaurbek SIDAKOV 60 (Non sarà alle Ranking Series)

3 KAZ Daniyar KAISANOV 57

4 USA Jordan Ernest BURROUGHS 43 (Non sarà alle Olimpiadi)

5 HUN Murad KURAMAGOMEDOV 32

6 TUR Soner DEMIRTAS 32

7 PUR Franklin GOMEZ MATOS 26

8 JPN Mao OKUI 20

9 NGR Ogbonna Emmanuel JOHN 20

10 RUS Magomedrasul Muhtarovitch GAZIMAGOMEDOV 20

GLI ISCRITTI ALLE RANKING SERIES DI VARSAVIA NEI -74 KG DELLO STILE LIBERO

Khadzhimurad GADZHIYEV (AZE)

Jasmit Singh PHULKA (CAN)

Amr Reda Ramadan HUSSEN (EGY)

Augusto MIDANA (GBS)

Lennard WICKEL (GER)

Lucas Marco KAHNT (GER)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

Mostafa Mohabbali HOSSEINKHANI (IRI)

Yones Aliakbar EMAMICHOGHAEI (IRI)

Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA)

Nurkozha KAIPANOV (KAZ)

Daniyar KAISANOV (KAZ)

Vadim PETRAUSKAS BABUSKIN (LTU)

Kamil RYBICKI (POL)

Andrzej Piotr SOKALSKI (POL)

Patryk Krzysztof OLENCZYN (POL)

Tajmuraz Mairbekovic SALKAZANOV (SVK)

Soner DEMIRTAS (TUR)

Yakup GOR (TUR)

Fazli ERYILMAZ (TUR)

Semen RADULOV (UKR)

Denys PAVLOV (UKR)

Jason Michael NOLF (USA)

Foto: Luigi Mariani LPS