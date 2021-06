Lotta, Ranking Series Varsavia 2021: Frank Chamizo cerca i punti per essere numero 1 del tabellone alle Olimpiadi

L’ultimo torneo valido per le Ranking Series 2021 di lotta andrà in scena dall’8 al 13 giugno a Varsavia, in Polonia, e vedrà al via 365 atleti provenienti da 44 Paesi. La manifestazione sarà l’ultima ad assegnare punti per il ranking olimpico, che determinerà le quattro teste di serie ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma sarà importante anche per la determinazione delle teste di serie dei Campionati Mondiali in programma ad Oslo, in Norvegia, ad ottobre.

Al via in Polonia tre azzurri: nei -74 kg dello stile libero Frank Chamizo cerca i punti necessari per confermarsi numero 1 del ranking e dunque essere numero 1 del tabellone alle Olimpiadi, mentre nei -97 kg dello stile libero Abrahan Conyedo vuole risalire dall’ottavo posto e rientrare tra i migliori quattro, infine è iscritto anche Zaur Kabaloev nei -67 kg della greco-romana.

RANKING OLIMPICO -74 KG STILE LIBERO (TOP 10)

1 ITA Frank CHAMIZO MARQUEZ 62

2 RUS Zaurbek SIDAKOV 60

3 KAZ Daniyar KAISANOV 57

4 USA Jordan Ernest BURROUGHS 43

5 HUN Murad KURAMAGOMEDOV 32

6 TUR Soner DEMIRTAS 32

7 PUR Franklin GOMEZ MATOS 26

8 JPN Mao OKUI 20

9 NGR Ogbonna Emmanuel JOHN 20

10 RUS Magomedrasul Muhtarovitch GAZIMAGOMEDOV 20

RANKING OLIMPICO -97 KG STILE LIBERO (TOP 10)

1 RUS Abdulrashid SADULAEV 80

2 USA Kyle Frederick SNYDER 57

3 AZE Sharif SHARIFOV 40

4 MKD Magomedgadji Omardibirovich NUROV 37

5 KAZ Alisher YERGALI 36

6 GEO Elizbar ODIKADZE 36

7 KGZ Magomed MUSAEV 28

8 ITA Abraham de Jesus CONYEDO RUANO 28

9 IRI Mojtaba Mohammadshafie GOLEIJ 20

10 UZB Magomed Idrisovitch IBRAGIMOV 18

GLI ISCRITTI ALLE RANKING SERIES DI VARSAVIA

STILE LIBERO

57kg

Abdelhak KHERBACHE (ALG)

Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL)

Diamantino IUNA FAFE (GBS)

Stevan Andria MICIC (SRB)

Saban KIZILTAS (TUR)

Engin CETIN (TUR)

Hafiz Can HASDEMIR (TUR)

Nathan Khalid TOMASELLO (USA)

Nicholas Raymond SURIANO (USA)

Makhmudjon SHAVKATOV (UZB)

61kg

Kumar RAVI (IND)

Reza Ahmadali ATRINAGHARCHI (IRI)

Adlan ASKAROV (KAZ)

Nurislam SANAYEV (KAZ)

Recep TOPAL (TUR)

Emrah ORMANOGLU (TUR)

Cabbar Taner DUYUM (TUR)

Jahongirmirza TUROBOV (UZB)

Gulomjon ABDULLAEV (UZB)

65kg

Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG)

Iszmail MUSZUKAJEV (HUN)

Gamzatgadzsi HALIDOV (HUN)

Daulet NIYAZBEKOV (KAZ)

Eduard GRIGOREV (POL)

Krzysztof BIENKOWSKI (POL)

Selim KOZAN (TUR)

Cavit ACAR (TUR)

Andrii SVYRYD (UKR)

Vasyl SHUPTAR (UKR)

Joseph Christopher MC KENNA (USA)

John Michael DIAKOMIHALIS (USA)

70kg

Haji ALIYEV (AZE)

Daniel ANTAL (HUN)

Syrbaz TALGAT (KAZ)

Ernazar AKMATALIEV (KGZ)

Mustafa KAYA (TUR)

Selahattin KILICSALLAYAN (TUR)

Cuneyt BUDAK (TUR)

Oleksii BORUTA (UKR)

James Malcolm GREEN (USA)

Alec William PANTALEO (USA)

Sirojiddin KHASANOV (UZB)

74kg

Khadzhimurad GADZHIYEV (AZE)

Jasmit Singh PHULKA (CAN)

Amr Reda Ramadan HUSSEN (EGY)

Augusto MIDANA (GBS)

Lennard WICKEL (GER)

Lucas Marco KAHNT (GER)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

Mostafa Mohabbali HOSSEINKHANI (IRI)

Yones Aliakbar EMAMICHOGHAEI (IRI)

Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA)

Nurkozha KAIPANOV (KAZ)

Daniyar KAISANOV (KAZ)

Vadim PETRAUSKAS BABUSKIN (LTU)

Kamil RYBICKI (POL)

Andrzej Piotr SOKALSKI (POL)

Patryk Krzysztof OLENCZYN (POL)

Tajmuraz Mairbekovic SALKAZANOV (SVK)

Soner DEMIRTAS (TUR)

Yakup GOR (TUR)

Fazli ERYILMAZ (TUR)

Semen RADULOV (UKR)

Denys PAVLOV (UKR)

Jason Michael NOLF (USA)

79kg

Milan MESTER (HUN)

Csaba VIDA (HUN)

Jakub Patryk WLADCZYK (POL)

Mateusz Dariusz KAMPIK (POL)

Jakub SYKORA (SVK)

Akhsarbek GULAEV (SVK)

Ramazan SARI (TUR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR)

Bekzod ABDURAKHMONOV (UZB)

Rashid KURBANOV (UZB)

86kg

Fateh BENFERDJALLAH (ALG)

Carlos Arturo IZQUIERDO MENDEZ (COL)

Patrik SZUROVSZKI (HUN)

Ekerekeme AGIOMOR (NGR)

Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER)

Sebastian JEZIERZANSKI (POL)

Cezary Marek SADOWSKI (POL)

Filip ROGUT (POL)

Myles Nazem AMINE (SMR)

Stefan REICHMUTH (SUI)

Fatih ERDIN (TUR)

Zahid VALENCIA (USA)

92kg

Robin Michael FERDINAND (GER)

Richard VEGH (HUN)

Zbigniew Mateusz BARANOWSKI (POL)

Krzysztof Grzegorz SADOWIK (POL)

Erhan YAYLACI (TUR)

Selim YASAR (TUR)

Mustafa Kemal KIYI (TUR)

Illia ARCHAIA (UKR)

Jden Michael Tbory COX (USA)

Nathan Dyamin JACKSON (USA)

Myles Najee MARTIN (USA)

Rustam SHODIEV (UZB)

Ajiniyaz SAPARNIYAZOV (UZB)

97kg

Mohammed FARDJ (ALG)

Sharif SHARIFOV (AZE)

Alireza Mohammad KARIMIMACHIANI (IRI)}

Ali Khalil SHABANIBENGAR (IRI)

Mohammadhossein Askari MOHAMMADIAN (IRI)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA)

Serik BAKYTKHANOV (KAZ)

Alisher YERGALI (KAZ)

Lukas KRASAUSKAS (LTU)

Magomedgadji Omardibirovich NUROV (MKD)

Radoslaw BARAN (POL)

Michal Jan BIELAWSKI (POL)

Ibrahim CIFTCI (TUR)

Feyzullah AKTURK (TUR)

Kollin Raymond MOORE (USA)

125kg

Djahid BERRAHAL (ALG)

Diaaeldin Kamal Gouda ABDELMOTTALEB (EGY)

Youssif Mohamed Badea HEMIDA (EGY)

Sumit SUMIT (IND)

Amin Hossein TAHERI (IRI)

Amir Hossein Abbas ZARE (IRI)

Yusup BATIRMURZAEV (KAZ)

Oleg BOLTIN (KAZ)

Robert BARAN (POL)

Anil Berkan KILICSALLAYAN (TUR)

Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR)

Nicholas Edward GWIAZDOWSKI (USA)

GRECO-ROMANA

55kg

Ekrem OZTURK (TUR)

Serif KILIC (TUR)

Max Emiliano NOWRY (USA)

60kg

Abdelkarim FERGAT (ALG)

Nikolai Soheil MOHAMMADI (DEN)

Haithem MAHMOUD (EGY)

Ahmed Fouad Fouad Hussein BAGHDOUDA (EGY)

Helary MAEGISALU (EST)

Krisztian KECSKEMETI (HUN)

Kenichiro FUMITA (JPN)

Ildar HAFIZOV (USA)

Mukhammadkodir YUSUPOV (UZB)

63kg

Abdeldjebar DJEBBARI (ALG)

Christopher Josef KRAEMER (GER)

Ayata SUZUKI (JPN)

Artor Zaitsev HAGERUP (NOR)

Mairbek SALIMOV (POL)

Michal Jacek TRACZ (POL)

Lenur TEMIROV (UKR)

Islomjon BAKHRAMOV (UZB)

Elmurat TASMURADOV (UZB)

67kg

Abdelmalek MERABET (ALG)

Julian Stiven HORTA ACEVEDO (COL)

Mohamed Ibrahim Elsayed Ibrahi ELSAYED (EGY)

Abouhalima Mohamed Elsaid ABOUHALIMA (EGY)

Krisztian Istvan VANCZA (HUN)

Erik TORBA (HUN)

Balint KORPASI (HUN)

Zaur KABALOEV (ITA)

Mateusz Radoslaw SZEWCZUK (POL)

Murat FIRAT (TUR)

Enes BASAR (TUR)

Bohdan KOVERNYUK (UKR)

Alejandro SANCHO (USA)

Mirzobek RAKHMATOV (UZB)

Makhmud BAKHSHILLOEV (UZB)

72kg

Fredrik Holmquist BJERREHUUS (DEN)

Robert Attila FRITSCH (HUN)

Haavard JOERGENSEN (NOR)

Juan Sebastian AAK (NOR)

Mateusz Lucjan BERNATEK (POL)

Roman PACURKOWSKI (POL)

Selcuk CAN (TUR)

Cengiz ARSLAN (TUR)

Aram VARDANYAN (UZB)

77kg

Oliver Marco KRUEGER (DEN)

Mikko Petteri PELTOKANGAS (FIN)

Sakke Petteri PUROLAINEN (FIN)

Zoltan LEVAI (HUN)

Tamas LORINCZ (HUN)

Per Anders KURE (NOR)

Gevorg SAHAKYAN (POL)

Iwan NYLYPIUK (POL)

Roman VLASOV (RUS)

Abuiazid MANTSIGOV (RUS)

Yunus Emre BASAR (TUR)

Fatih CENGIZ (TUR)

Artur POLITAIEV (UKR)

Yasaf ZEINALOV (UKR)

Jesse Alexander PORTER (USA)

82kg

Fadi ROUABAH (ALG)

Rafig HUSEYNOV (AZE)

Rajbek Alvievich BISULTANOV (DEN)

Ranet KALJOLA (EST)

Roni Ilmari PUROLAINEN (FIN)

Laszlo SZABO (HUN)

Tamas LEVAI (HUN)

Magnus GROENVIK (NOR)

Mateusz Lukasz WOLNY (POL)

Filip Kacper KAZIMIERCZAK (POL)

Alex Michel BJURBERG KESSIDIS (SWE)

Yaroslav FILCHAKOV (UKR)

Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)

87kg

Bachir SID AZARA (ALG)

Ronisson BRANDAO SANTIAGO (BRA)

Mohamed Moustafa Ahmed Abdall METWALLY (EGY)

Istvan TAKACS (HUN)

David LOSONCZI (HUN)

Viktor LORINCZ (HUN)

Michal Andrzej DYBKA (POL)

Arkadiusz Marcin KULYNYCZ (POL)

Szymon SZYMONOWICZ (POL)

Metehan BASAR (TUR)

Dogan GOKTAS (TUR)

Semen NOVIKOV (UKR)

Alan Ernesto VERA GARCIA (USA)

Rustam ASSAKALOV (UZB)

97kg

Adem BOUDJEMLINE (ALG)

Islam ABBASOV (AZE)

Mathias BAK (DEN)

Arvi Martin SAVOLAINEN (FIN)

Jan ZIRN (GER)

Ilja KLASNER (GER)

Erik SZILVASSY (HUN)

Balazs KISS (HUN)

Alex Gergo SZOKE (HUN)

Mehdi Mohammad BALIHAMZEHDEH (IRI)

Mohammadhadi Abdollah SARAVI (IRI)

Gerard Cyprian KURNICZAK (POL)

Piotr CHUDZIK (POL)

Tadeusz MICHALIK (POL)

Mihail KAJAIA (SRB)

Ergali AYKHIMBAEV (UZB)

130kg

Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI)

Abdellatif Mohamed Ahmed MOHAMED (EGY)

Artur VITITIN (EST)

Eduard POPP (GER)

Adam VARGA (HUN)

Aliakbar Hossein YOUSOFIAHMADCHALI (IRI)

Amin Mohammadzaman MIRZAZADEH (IRI)

Amir Mohammadali GHASEMIMONJEZI (IRI)

Mantas KNYSTAUTAS (LTU)

Romas FRIDRIKAS (LTU)

Nikola MILATOVIC (NOR)

Rafal Andrzej KRAJEWSKI (POL)

Dominik Tomasz KRAWCZYK (POL)

Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

Lenard Istvan BEREI (ROU)

Cohlton Michael SCHULTZ (USA)

Muminjon ABDULLAEV (UZB)

LOTTA FEMMINILE

50kg

Mariya STADNIK (AZE)

Valentina Ivanovna ISLAMOVA BRIK (KAZ)

Adijat Avorshai IDRIS (NGR)

Anna LUKASIAK (POL)

Agata Marta WALERZAK (POL)

Katarzyna MADROWSKA (POL)

Emilia Alina VUC (ROU)

Mariia TIUMEREKOVA (RUS)

Nadezhda SOKOLOVA (RUS)

Aynur ERGE (TUR)

Oksana LIVACH (UKR)

Erin Simone GOLSTON (USA)

53kg

Samantha Leigh STEWART (CAN)

Joseph Emilienne ESSOMBE TIAKO (CMR)

Annika WENDLE (GER)

Vinesh VINESH (IND)

Sumiya ERDENECHIMEG (MGL)

Roksana Marta ZASINA (POL)

Katarzyna KRAWCZYK (POL)

Ekaterina POLESHCHUK (RUS)

Olga KHOROSHAVTSEVA (RUS)

Esra PUL (TUR)

Ronna Marie HEATON (USA)

Amy Ann FEARNSIDE (USA)

55kg

Aisha UALISHAN (KAZ)

Dominika Ewa KULWICKA (POL)

Alicja CZYZOWICZ (POL)

Andreea Beatrice ANA (ROU)

Stalvira ORSHUSH (RUS)

Zeynep YETGIL (TUR)

Iryna KHARIV CHYKHRADZE (UKR)

57kg

Iryna KURACHKINA (BLR)

Mathilde Hélène RIVIERE (FRA)

Elena Heike BRUGGER (GER)

Fatoumata Yarie CAMARA (GUI)

Anshu ANSHU (IND)

Odunayo Folasade ADEKUOROYE (NGR)

Patrycja GIL (POL)

Jowita Maria WRZESIEN (POL)

Magdalena Urszula GLODEK (POL)

Irina OLOGONOVA (RUS)

Veronika CHUMIKOVA (RUS)

Valeria KOBLOVA ZHOLOBOVA (RUS)

Mehlika OZTURK (TUR)

Eda TEKIN (TUR)

Alina HRUSHYNA AKOBIIA (UKR)

Tetyana KIT (UKR)

Helen Louise MAROULIS (USA)

59kg

Diana KAYUMOVA (KAZ)

Nuraida ANARKULOVA (KGZ)

Nazira MARSBEK KYZY (KGZ)

Anastasiia SIDELNIKOVA (RUS)

Elif YANIK (TUR)

62kg

Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA)

Ana Paula GODINEZ GONZALEZ (CAN)

Marianna SASTIN (HUN)

Aisuluu TYNYBEKOVA (KGZ)

Aminat Oluwafunmilayo ADENIYI (NGR)

Svetlana LIPATOVA (RUS)

Liubov OVCHAROVA (RUS)

Marwa AMRI (TUN)

Cansu AKSOY (TUR)

Iryna KOLIADENKO (UKR)

Ilona PROKOPEVNIUK (UKR)

Kayla Colleen Kiyoko MIRACLE (USA)

65kg

Taybe Mustafa YUSEIN (BUL)

Aina TEMIRTASSOVA (KAZ)

Aleksandra WOLCZYNSKA (POL)

Kamila Czeslawa KULWICKA (POL)

Kriszta Tunde INCZE (ROU)

Linnea Antonia SVENSSON (SWE)

Malin Johanna MATTSSON (SWE)

Henna Katarina JOHANSSON (SWE)

Asli DEMIR (TUR)

Asli TUGCU (TUR)

Oksana KUKHTA HERHEL (UKR)

68kg

Elis MANOLOVA (AZE)

Danielle Suzanne LAPPAGE (CAN)

Enas Mostafa Youssef Khourshed AHMED (EGY)

Koumba Selene Fanta LARROQUE (FRA)

Anna Carmen SCHELL (GER)

Meerim ZHUMANAZAROVA (KGZ)

Battsetseg SORONZONBOLD (MGL)

Blessing OBORUDUDU (NGR)

Natalia Iwona STRZALKA (POL)

Ewelina Weronika CIUNEK (POL)

Wiktoria CHOLUJ (POL)

Khanum VELIEVA (RUS)

Tindra Linnea SJOEBERG (SWE)

Nesrin BAS (TUR)

Alla CHERKASOVA (UKR)

Alina BEREZHNA STADNIK MAKHYNIA (UKR)

Forrest Ann MOLINARI (USA)

72kg

Zhamila BAKBERGENOVA (KAZ)

Catalina AXENTE (ROU)

Evgeniia ZAKHARCHENKO (RUS)

Buse TOSUN (TUR)

Alla BELINSKA (UKR)

76kg

Vasilisa MARZALIUK (BLR)

Aline DA SILVA FERREIRA (BRA)

Erica Elizabeth WIEBE (CAN)

Samar Amer Ibrahim HAMZA (EGY)

Epp MAEE (EST)

Aline ROTTER FOCKEN (GER)

Francy RAEDELT (GER)

Elmira SYZDYKOVA (KAZ)

Aiperi MEDET KYZY (KGZ)

Tumentsetseg SHARKHUU (MGL)

Patrycja SPERKA (POL)

Natalia VOROBEVA (RUS)

Alena STARODUBTSEVA (RUS)

Aysegul OZBEGE (TUR)

Dymond Precious GUILFORD (USA)

