Lotta femminile, Ranking Series 2021: i risultati delle ultime cinque categorie a Varsavia

Prosegue a Varsavia il programma dell’ultima tappa di Ranking Series prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, che stabilirà di fatto le teste di serie in tutti i tabelloni della lotta nella prossima rassegna a cinque cerchi. La quarta giornata di gara è andata in archivio con lo svolgimento delle ultime cinque categorie di peso femminili.

Nei -53 kg (categoria olimpica) si è imposta l’indiana Vinesh Vinesh regolando in finale per 8-0 l’ucraina Khrystyna Bereza, mentre i restanti gradini del podio sono stati occupati dalla polacca Katarzyna Krawczyk e dall’americana Amy Ann Fearnside. Sempre in chiave olimpica, primo posto importante nei 57 kg per la nigeriana Odunayo Folasade Adekuoroye, che approfittato del forfait in finale della bielorussa Iryna Kurachkina. Terze la polacca Jowita Wrzesien e l’ucraina Tetyana Kit. Polonia sul gradino più alto del podio nei -59 kg (non olimpici) con Anhelina Lysak, che ha schienato nell’atto conclusivo l’ucraina Yuliia Lisovska.

Bella vittoria in vista di Tokyo nei 68 kg per la francese Koumba Larroque, che ha sconfitto in finale la nigeriana Blessing Oborududu ai punti per 3-0. Terzo posto per l’americana Forrest Ann Molinari e per la kirghisa Meerim Zhumanazarova. Da registrare infine l’en plein di successi (4 su 4) nel round robin dei 72 kg per l’ucraina Alla Belinska, che ha preceduto in classifica la turca Buse Tosun (3 vinti, uno perso) e la kazaka Zhamila Bakbergenova (2/2).

Foto: UWW