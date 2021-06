Lotta, Europei junior 2021: eliminata Alessia Capozzi nei-50 kg della femminile

Si chiude a Dortmund, in Germania, la terza giornata degli Europei junior 2021 di lotta, che non porta all’Italia altre soddisfazioni: eliminata infatti l’unica azzurrina impegnata nelle eliminatorie della femminile, ovvero Alessia Capozzi, in gara nei -50 kg.

Nelle eliminatorie dei -50 kg Alessia Capozzi ha perso all’esordio contro la magiara Vivien Erika Matyi, vincitrice per schienamento, arrivato quando però l’azzurrina era in vantaggio per 6-3. L’ungherese è poi uscita ai quarti e così per l’azzurrina è svanita l’opportunità del ripescaggio.

Domani, sempre nelle eliminatorie della lotta femminile, saranno impegnate quattro azzurrine, ovvero Maria Ferone (-53 kg), Aurora Russo (-57 kg), Althea Secchi (-62 kg) e Veronica Braschi (-65 kg).

Foto: comunicato stampa FIJLKAM