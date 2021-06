Ancora colpo esterno al Mediolanum Forum di Assago. La Virtus Segafredo Bologna passa nuovamente sul parquet dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano: 72-83 il punteggio di gara-2 della finale scudetto, che va così sullo 0-2 per gli uomini di Sasha Djordjevic, ora attesi a una doppia sfida potenzialmente decisiva in casa. 21 i punti di un decisivo Milos Teodosic, cui si accompagnano i 15 di Giampaolo Ricci, i 13 di Marco Belinelli e tanto apporto da Markovic e Pajola nel finale. Shavon Shields, per la squadra di Ettore Messina, si riprende dopo la brutta gara-1 con 16 punti, ma non basta.

Datome cerca subito di mettere in chiaro le cose con la tripla che apre l’incontro, Ricci risponde col rimbalzo in attacco del 3-2. Weems è l’uomo Virtus dei primi istanti, anche con la tripla del 5-5 e poi l’importante momento che porta fino al 6-12 le V nere in collaborazione con Belinelli. Non ci pensa due volte Milano a reagire, con Shields, Rodriguez e tanto Punter a trovare il parziale di 10-0 prima del gioco da quattro punti ancora di Belinelli della parità a quota 16. Ci pensano prima il Chacho e poi Shields con l’affondata a fissare il punteggio sul 21-16 a fine primo quarto.

Il recupero bolognese porta tanta firma di Gamble, grandissimo protagonista dello 0-9 che riporta avanti gli ospiti, ma una menzione speciale va anche all’ottima difesa di questi minuti. Segue una situazione di relativo equilibrio, con le V nere sempre avanti di poco fino a quando Delaney e LeDay decidono che è il momento di ricominciare: 35-33. Proprio LeDay è gran protagonista, se non da solo quasi, della parte restante del periodo per i suoi, mentre dall’altra parte sono in diversi a tenere attaccati i bianconeri: all’intervallo è 41-40.

L’incertezza continua a regnare sovrana al ritorno sul parquet, con Ricci e Teodosic da una parte e Shields e LeDay dall’altra che si contendono il ruolo di coppia che padroneggia la festa. Si arriva a duellare a colpi di triple, con quella di Punter del 47-47 e quella di Teodosic del 47-50. Continuano i tentativi di allungo ospiti, tutti respinti da Milano, ora trascinata da Rodriguez, che porta anche in vantaggio l’Olimpia quando finisce il terzo quarto: con 10 minuti da giocare il punteggio è 59-58.

Con l’ultimo periodo, iniziano anche i tantissimi problemi al tiro dell’Olimpia, che sostanzialmente quasi non fa più canestro dal campo (finirà con 2/17 e “solo” un 8/11 dalla lunetta a tentare di salvare la situazione). Le V nere sentono che possono piazzare di nuovo il colpo esterno, e con la regia e i canestri di Markovic, la tripla di Pajola del 63-60 e poi quella decisiva di Teodosic del +10 scavano un solco che non è più colmabile dagli uomini di Messina. Quasi sulle gambe, Milano è costretta a cedere di nuovo, e a questo punto la Virtus si ritrova con un’opportunità per la quale avrebbe firmato ben volentieri all’inizio della serie: poterla chiudere con le due gare alla Segafredo Arena.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 72-83 (21-23, 41-40, 59-58)

MILANO: Punter 12, Hines 4, LeDay 11, Rodriguez 12, Moraschini 0, Datome 6, Delaney 10, Biligha 0, Brooks 0, Shields 16, Cinciarini ne, Wojciechowski ne. All. Messina

BOLOGNA: Hunter 4, Weems 11, Pajola 5, Markovic 3, Abass 0, Alibegovic 7, Teodosic 21, Belinelli 13, Gamble 4, Ricci 15, Adams ne, Nikolic ne. All. Djordjevic

Credit: Ciamillo