LIVE Tsitsipas-Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 Roland Garros 2021 in DIRETTA: il greco si impone al termine di una maratona che lo proietta in finale

Il greco si impone con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 su Zverev. Domenica sfiderà nella finalissima il vincente del match, che seguirà questo, fra Djokovic e Nadal.

6-3 FINISCE QUI! TSITSIPAS VA IN FINALE.

40-15 Ci sono due match point per il greco!

30-15 Tsitsipas mette il naso davanti con un punto pesantissimo.

15-15 Un punto a testa in questa apertura di game

5-3 Finisce un game infinito che Zverev riesce a portare a casa. Ora Tsitsipas serve per il match, ma in che stato psicologico sarà dopo essersi visto passare davanti 4 match point, senza riuscire a concretizzarli?

A-40 Errore di Tsitsipas, che ora è sotto nel conto.

40-40 Quarto annullamento di Zverev.

40-A Quarto match point

40-40 Ace! Il numero 11 per annullare un nuovo match point.

40-A Nuovo match point per il greco.

40-40 Il secondo pure, con una palla corta pazzesca…applausi dal pubblico per il coraggio.

30-40 Il primo viene cancellato da una super prima di Zverev.

15-40 Ci sono due match point per il greco.

15-30 Tsitsipas prende il controllo dello scambio mandando a fondocampo il rivale che da lì non può fare altro che sbagliare.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo ottavo game: fa tutto Zverev. Prima il servizio vincente, poi l’errore col back di rovescio.

5-2 Tsitsipas fa suo un altro game: il classe 1998 potrà servire per il match nel suo prossimo turno di battuta.

40-0 Altro punto per l’ellenico che costringe alla difesa il rivale senza troppe possibilità di uscita per il tedesco stesso.

30-0 Un errore in risposta del tedesco a cui si aggiunge un “quasi vincente” di dritto del greco, che prova a scappare.

2-4 Zverev non si perde d’animo, con un altro ace, accorciando la situazione.

40-15 Tsitsipas gli “ruba” un punto beneficiando di un doppio fallo.

40-0 Altro punto “fast” per il ragazzo di Amburgo: ace per lui.

30-0 Rapidissimo il tedesco a portarsi subito avanti di due punti nel suo turno di servizio.

4-1 Ace pesantissimo per il greco! Conferma il break che lo mette in un’ottima posizione verso lo striscione del traguardo.

40-30 Tsitsipas si prende un quindici pesante. A Zverev scappa la difesa in questo scambio.

30-30 Continua l’equilibrio.

15-15 Grande tensione: un errore a testa, un punto a testa. Si continua.

3-1 ARRIVA IL BREAK DEL GRECO! Tsitsipas vince un game molto importante nell’economia di questo set e questo game. Ora va al servizio per confermare il vantaggio.

30-40 Palla break per il greco, al termine di uno scambio con un grandissimo cambio di traiettoria dell’ellenico.

30-30 Prosegue l’equilibrio.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo quarto gioco del quinto set.

2-1 Tsitsipas non concede respiro al rivale riportandosi avanti.

40-0 Altro punto flash per l’ellenico.

30-0 Solita partenza a fionda del greco, che con il servizio e il diritto a sventaglio tira fuori tantissimo.

1-1 Zverev non si lascia intimorire pareggiando le cose.

40-30 Il greco prova a farsi sotto lavorando nelle pieghe d’incertezza di Zverev: volèe vincente per lui

40-15 Tsitsipas accorcia un punto scendendo a rete.

40-0 Altro quindici per il tedesco, con l’ottavo ace di giornata.

30-0 Zverev non si piange addosso incanalando due punti a suo favore.

1-0 Tsitsipas! Il greco porta a casa un game quasi senza un senso logico e tennistico.

A-40 Vantaggio interno.

40-40 Annullate tutte e tre le palle break dal greco che ora ruggisce.

30-40 Annullata anche la seconda palla break: Tsitsipas si incinta.

15-40 Annullata la prima palla break.

0-40 Ci sono tre palle break per il teutonico a seguito di un doppio fallo del tennista nativo di Atene.

0-30 Che partenza del tedesco! Il greco è totalmente innervosito e in confusione in questo momento.

INIZIA IL QUINTO E DECISO SET: Tsitsipas al servizio!

Ora una breve pausa.

4-6 ZVEREV VINCE IL QUARTO SET PAREGGIANDO I CONTI! SI VA AL QUINTO.

40-30 Annullato il primo.

40-15 Ci sono due set point.

30-15 Tsitsipas sbaglia in risposta.

15-15 Un punto a testa, al termine di un braccio di ferro e uno scambio magnifico. Il pubblico si infiamma.

4-5 Salva il game Tsitsipas. Il greco proverà a mettere pressione al tedesco nel prossimo game.

40-30 Il greco si ritrova col dritto, sfonda e fa punto.

30-30 Dopo un’autocorrezione del giudice di sedia, Tsitsipas torna al servizio e trova il punto.

15-30 Il greco trova un punto e prova a scuotersi.

0-30 Zverev sulle ali dell’entusiasmo e sfruttando un po’ di confusione psicologica del rivale prova a chiudere i conti in anticipo.

3-5 Zverev che tiene a zero il suo servizio. Nel prossimo game in cui sarà lui chiamato a rimettere in gioco potrà servire per il set.

40-0 Tsitsipas non entra bene con la risposta di rovescio.

30-0 Zverev non indietreggia di un passo: le sue prime sono profondissime e velocissime, sopra i 200 km/h. Tsitsipas può fare poco.

3-4 Ancora una volta Tsitsipas riesce a tenere il servizio. L’ateniese però ora si dovrà concentrare sulla possibilità di strapparlo al rivale.

40-0 Altro punto per l’ellenico.

30-0 Tsitsipas, con palle nuove, riparte forte cercando di portarsi a casa il più velocemente possibile questo game.

2-4 Zverev fa suo un altro game che lo avvicina alla vittoria del quarto parziale.

40-30 Torna avanti in questa ripresa il tedesco: servizio e rovescio.

30-30 Tsitsipas prova a battere un colpo.

30-15 Dritto incerto del tedesco che si scopre falloso.

30-0 Con una gran prima e un bellissimo passante Zverev fa capire di essere nel suo massimo momento di fiducia.

2-3 Tsitsipas accorcia le distanze “passando” la palla al rivale.

40-15 Zverev vince il braccio di ferro che si era creato ricorrendo a un bel dritto.

40-0 Smorzata in controtempo dell’ellenico: colpo bellissimo e vincente.

30-0 Come il tedesco, anche il greco si aggrappa al servizio per trovare punti importanti in avvio dei suoi game di battuta.

1-3 Conferma il break e il turno di servizio a zero Zverev: ennesima gran prima del tedesco.

40-0 Accelera il tedesco che mette a referto un nuovo quindici, con una bellissima controsmorzata cortissima.

30-0 Zverev non arretra di un centimetro sfoderano due colpi precisi che gli regalano il vantaggio in questo quarto game.

1-2 Tsitsipas si scuote. La situazione è la medesima del set precedente.

40-0 Protegge la rete il greco che fa ancora punto.

30-0 Tsitsipas prova a ritrovarsi mettendo insieme due punti consecutivi figli anche di due buoni servizi.

0-2 Zverev conferma il break di vantaggio e fa suo anche il secondo gioco.

40-0 Out la soluzione del greco.

30-0 La voglia di Zverev, la confusione di Tsitsipas. Due punti di fila per il tedesco.

0-1 ARRIVA SUBITO IL BREAK! Zverev va avanti immediatamente in questo quarto set.

30-40 Palla break per Zverev.

30-30 Si prosegue sul binario.

15-15 Un punto a testa in questo primo game.

INIZIA IL QUARTO SET! Tsitsipas al servizio.

Una breve pausa.

4-6 ZVEREV FA SUO IL TERZO PARZIALE RIAPRENDO I GIOCHI IN QUESTA SEMIFINALE.

40-0 Tre set point.

30-0 Con un rocambolesco smash smorzato, il tedesco si prende il punto a rete fra lo stupore del pubblico.

15-0 Servizio ingiocabile di Zverev.

5-4 Tsitsipas fa in fretta con un ace e si presenta allo showdown. Zverev ora servirà per il set.

40-30 Contropiede vincente dell’ellenico.

30-30 Zverev sfodera un lob di alta qualità che gli dà il punto.

30-15 L’arbitro scende su un dritto di Tsitsipas, giudicato inizialmente fuori, facendo presente a Zverev che invece la palla era dentro. Il giudice di sedia assegna il punto al greco, il tedesco si arrabbia: ne nasce un alterco. In campo c’è un po’ di tensione.

15-15 Un vincente e un errore per Tsitsipas.

3-5 Zverev riesce nel suo obiettivo di vincere anche questo game. Potrà servire per il set a breve.

40-30 Terzo punto di fila per il teutonico, che è in totale fiducia.

30-30 Zverev infila due punti consecutivi facendo leva sul suo servizio.

0-30 Altro errore col rovescio per il tedesco.

0-15 Calcola male il rimbalzo Zverev che va fuori giri col rovescio.

3-4 Tsitsipas prosegue nel suo tentativo di rientro nel match.

40-15 Errore di Zverev col dritto.

30-15 Tsitsipas alza la qualità del gioco e trova un buon vincente.

15-15 Uno scambio a testa vinto da entrambi i giocatori sul centrale parigino.

2-4 Passanti tribolati per Tsitsipas che sbaglia un’altra volta. Esulta Zverev che conferma il suo break.

A-40 Fantastica soluzione di Zverev che con un colpo a rientrare trova un vincente meraviglioso.

40-40 Zverev reagisce annullando il pericolo.

30-40 Palla break.

30-30 Zverev si carica e ritrova la parità.

15-30 Tsitsipas sbaglia un comodo passante che avrebbe potuto procuragli tre palle break.

0-30 Due punti di fila per l’ellenico, che prova a rientrare in carreggiata.

0-15 Primo punto per il greco.

2-3 Tsitsipas accorcia le distanze provando a riportarsi sotto.

40-15 Tsitsipas riprende il ritmo.

30-15 Zverev prova a dargli fastidio trovando un buon quindici.

30-0 Tsitsipas ha voglia di recuperare e parte forte nel suo turno di battuta.

1-3 Zverev conferma il break! Ora il tennista di Amburgo proverà a portarsi a casa il terzo parziale.

40-15 Zverev trova due punti di fila: ora vola sulle ali dell’entusiasmo.

15-15 Si apre con il “solito” punto a testa anche questo game.

1-2 ARRIVA IL BREAK DI ZVEREV CHE SI RIANIMA! Vediamo ora se, nel prossimo turno di servizio, il teutonico confermerà il vantaggio.

30-A Palla break per il tedesco.

30-30 Errore di Tsitsipas. Zverev prova a darsi una chance.

30-15 Drittone pazzesco del greco, che trova un vincente ingiocabile.

15-15 Un punto a testa in apertura di terzo game, in questo terzo set.

1-1 Riesce a caversela Zverev, che con un angolo di rovescio splendido sistema le cose.

A-40 Vantaggio interno.

40-40 Parità: Tsitsipas prova a fiutare la grande occasione.

40-30 Tsitsipas non molla facendo suo questo scambio.

40-15 Zverev mette insieme due punti consecutivi

15-15 Un punto a testa in apertura di game.

1-0 Tsitsipas si porta a casa il primo game del terzo parziale. Ora la palla passa a Zverev in un game che diventa importantissimo.

30-40 Torna sotto Zverev.

40-15 Si prende l’iniziativa e trova il punto l’ellenico.

15-30 Zverev trova un punto e prova a scuotersi in qualche modo.

30-0 Partenza sprint del greco che infila subito due punti consecutivi.

INIZIA IL TERZO SET! Tsitsipas al servizio.

Ora una breve pausa.

6-3 Arriva anche il secondo parziale per Tsitsipas che approfitta dell’ennesimo dritto sbagliato da Zverev per portarsi a casa il game e il set.

40-A Altro set point per Tsitsipas.

40-40 Annullato da Zverev.

30-40 Set point Tsitsipas

30-30 Altro giro, altro punto per entrambi.

30-15 Arriva un punto che sa di ossigeno per il tedesco, ora aggrappato al servizio.

15-15 Zverev prova a ritrovarsi tornando a macinare gioco.

5-3 Tsitsipas conferma la sua striscia positiva di game. Nel prossimo turno di servizio servirà per il set.

40-15 Altro punto per il greco, a cui era anche sfuggita la racchetta di mano.

30-15 Palla corta che inganna il tedesco: Tsitsipas si porta a casa un punto d’astuzia.

15-15 Un punto per uno in questo ottavo gioco del secondo parziale, che a questo punto sta assumendo tratti non facilmente leggibili.

4-3 Ancora il nastro contro Zverev. Palla trascinata in corridoio: arriva il break che manda Tsitsipas in vantaggio.

30-40 Prima palla break annullata dal tedesco: servizio e rovescio lungo linea.

15-40 Attenzione: due palle break per il tennista di Atene.

15-30 Servizio e dritto che ridà un po’ di ossigeno a Zverev.

0-30 Gran difesa di Tsitsipas che riesce a portare a casa il punto.

0-15 Primo punto per il greco che sfrutta un po’ l’onda lunga del game precedente.

3-3 Tsitsipas completa la minirimonta di questo secondo set. Si riparte verso lo sprint finale del parziale.

40-30 Largo il dritto di Tsitsipas.

40-15 Servizio e dritto per l’ellenico.

30-15 Quindici in scioltezza ottenuto da Tsitsipas.

15-15 Un punto per uno in questo sesto game del secondo parziale.

2-3 Controbreak di Tsitsipas che approfitta dell’errore di Zverev, con un rovescio aperto finito largo, per tornare in carreggiata in questo secondo set.

40-A Nuova possibilità di controbreak.

40-40 Annullata la palla break.

30-40 Palla del controbreak. Sfortunato Zverev: il suo passante di rovescio incoccia sul nastro con la pallina che si impenna e muore in corridoio.

30-30 Croce e delizia il servizio di Zverev: il teutonico fa un doppio fallo e poi trova un punto.

15-15 Ormai un canovaccio che sta diventando classico.

1-3 Si sblocca Tsitsipas accorciando il computo in questo parziale.

40-15 Due punti di fila del greco, che riesce a trovare un po’ di tranquillità.

15-15 Tsitsipas è nervoso. In questo momento ha un tennis incontrollabile che produce o vincenti o errori gratuiti.

3-0 Zverev, anche con un po’ di fortuna, conferma il break scappando nel punteggio di questo secondo parziale.

A-40 Vantaggio interno.

40-40 Parità.

40-30 Zverev mette il naso avanti al momento giusto approfittando di una risposta errata di Tsitsipas.

30-30 Molto equilibrio sempre “caratterizzato” dal gioco del teutonico.

15-15 Fa tutto Zverev: un errore e poi un ace.

0-2 ARRIVA IL BREAK DI ZVEREV! IL TEDESCO SCAPPA SUBITO NEL SECONDO SET.

30-40 Palla break, la prima per il tedesco, dopo un’accelerazione di rovescio.

30-30 Prosegue lo scambio di cortesie fra i due.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo secondo game.

0-1 Tiene senza problemi il servizio il tedesco che prova a fare corsa di testa in questo parziale.

40-0 Ace di Zverev

30-0 Ripartenza sprint del tedesco che infila due punti in un amen.

INIZIA IL SECONDO SET: al servizio Zverev.

Una breve pausa prima dell’inizio del secondo parziale.

6-3 TSITSIPAS APPROFITTANDO DI UN ERRORE DI ZVEREV FA SUO IL PRIMO SET IN 37′.

A-40 Altro set point, mentre il pubblico prova a entrare in partita.

40-40 Annullato il set point. Tsitsipas scentra totalmente il dritto.

40-30 Arriva il set point per l’ellenico: il servizio lo aiuta e non poco.

30-30 Erroraccio di rovescio di Tsitsipas: pallina che si spegne in rete.

30-15 Tsitsipas rimette la testa avanti con una nuova prima proficua.

15-15 Un quindici a testa in apertura di questo nevralgico nono gioco.

5-3 Con un po’ più di fatica del previsto, ma Zverev riesce ad accorciare nuovamente. Ora dovrà rispondere per salvare il primo set.

40-30 Altro punto per il greco che beneficia di un nuovo doppio fallo del rivale.

40-15 Accorcia parzialmente Tsitsipas.

40-0 Con una proficua e aggressiva discesa a rete.

30-0 Altro buon quindici a suo favore, che trova nuovamente un ace.

15-0 Serve con palle nuove Zverev che porta a casa il primo punto dopo aver cambiato anche la racchetta.

5-2 Tsitsipas al termine di un lungo braccio di ferro vince lo scambio portandosi a un solo game dalla vittoria del primo parziale.

40-30 Zverev valuta male la prima di servizio di Tsitsipas sbagliando la risposta.

30-30 Errore di foga del greco, che con il dritto sbaglia totalmente.

30-15 Battaglia a rete fra i due, Zverev – superato dal pallonetto del rivale – poi non riesce nel tweener spedendo la pallina in corridoio.

15-15 Un punto a testa in questo settimo game del match.

4-2 Fast game di Zverev questa volta che accorcia in brevissimo tempo chiudendo con un ace.

40-0 A segno il classe ’97.

30-0 Prosegue il tedesco.

15-0 Primo punto per Zverev

4-1 Fast game di Tsitsipas che conferma il suo vantaggio.

40-0 Prosegue a martellare l’ellenico.

30-0 Ripartenza sprint di Tsitsipas che mette insieme due punti in un amen aiutandosi tantissimo con il servizio.

3-1 Zverev si sblocca accorciando nel computo dei game in questo primo parziale.

40-30 Stecca di Tsitsipas.

30-30 Altro scambio di cortesie. Si prosegue su un binario d’equilibrio.

15-15 Un errore a testa e un punto ciascuno in apertura di questa quarta “ripresa”.

3-0 Una rispostaccia di Zverev spalanca le porte al triplo vantaggio del greco che conferma il break.

40-30 Recupera un punto il tedesco con un bel dritto incrociato.

40-15 Prima vincente del greco.

30-15 Palla corta di Tsitsipas che sorprende Zverev. Paga dividendi.

15-15 Zverev imposta bene lo scambio costringendo all’errore di rovescio il rivale.

15-0 Riparte convintamente sul suo servizio il nativo di Atene che trova subito il punto.

2-0 ARRIVA IL BREAK DI TSITSIPAS! Altro errore del teutonico, con il greco che è pronto ad approfittarne.

30-40 Annullata la prima palla break con un ace.

15-40 Arrivano due palle break per Tsitsipas: fallosissimo il tedesco in questo momento.

15-30 Doppio doppio fallo per Zverev.

15-15 Un punto a testa in apertura di questo secondo game.

1-0 Tsitsipas, che porta a casa il primo game del match.

A-40 Vantaggio interno per il greco.

40-40 Parità: si va subito ai vantaggi.

40-30 Errore di Zverev.

30-30 Due punti di fila per il tedesco, che qui beneficia di un doppio fallo del rivale.

15-30 Primo punto in risposta del match.

30-0 Ottima prima dell’ellenico.

15-0 Primo punto al greco.

SI COMINCIA! TSITSIPAS AL SERVIZIO.

15.00 I giocatori stanno facendo delle prove di servizio.

14.55 Spazio per un po’ di riscaldamento.

14.50 Operazioni di sorteggio fra i due tennisti.

14.45 Fra cinque minuti i giocatori entreranno in scena.

14.40 La tensione inizia a salire a Parigi per questa sfida.

14.35 Tsitsipas è favorito dai pronostici, ma attenzione perchè Zverev potrebbe giocare un brutto scherzo all’ellenico.

14.30 Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di tennis e benvenuti alla Diretta Live di questa prima semifinale del Roland Garros.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del tabellone del singolare maschile del Roland Garros 2021. Sul Court Philippe Chatrier si gioca il match fra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.



A Parigi, mai come prima d’ora, è il momento della resa dei conti: fra il greco e il tedesco infatti c’è in palio un posto nella finalissima di domenica, contro il vincente del match fra Djokovic e Nadal.

L’ellenico è giunto fin qui eliminando, nell’ordine, il francese Chardy (3-0), lo spagnolo Martinez (3-0), lo statunitense Isner (3-1), l’altro spagnolo Carreno Busta (3-0) e il russo Medvedev (3-0); mentre il teutonico ha fatto fuori il connazionale Otte (3-2), il russo Safiullin (3-0), il serbo Đere (3-0), il giapponese Nishikori (3-0) e lo spagnolo Davidovich Fokina (3-0).

Chi la spunterà oggi? La parola alla terra rossa parigina, senza dimenticare i precedenti fra i due: 7 sfide, con 5 vittorie per Tsitsipas e 2 per Zverev.

Il match fra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, prima semifinale del tabellone del singolare maschile al Roland Garros 2021, inizierà alle 14:50. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

