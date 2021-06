LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 6-7, Finale Serie A basket in DIRETTA: difese sugli scudi a inizio primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6-7 1/2 ai liberi per Datome.

5-7 2/2 ai liberi per Weems.

5-5 Tripla di Ricci.

5-2 Delaney con un jumper dalla linea di fondo.

3-2 Ricci corregge un errore di Weems.

3-0 Datome apre le marcature con una bomba dall’angolo.

20.45 Ci siamo, è tutto pronto per gara 2 delle Finali Scudetto di Serie A basket 2020-2021.

20.40 Mancano cinque minuti alla palla a due.

20.35 Nel frattempo, Stefano Tonut, pochi minuti fa, è stato premiato MVP del campionato.

20.30 La Virtus Bologna guida la serie dopo aver vinto gara 1 77-83.

20.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport, la partita inizierà tra venti minuti.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di gara 2 delle Finali scudetto di Serie A basket 2020-2021. La Virtus Bologna ha fatto il colpaccio in gara 1 e ha espugnato il palazzetto dell’Olimpia Milano. I meneghini, i quali hanno perso il fatto campo, dunque, non possono permettersi un altro passo falso, poiché, altrimenti, si ritroverebbero con le spalle al muro dopo appena due incontri.

Per i ragazzi di coach Ettore Messina la chiave, innanzitutto, sarà riuscire a limitare Milos Teodosic. Il fuoriclasse serbo, infatti, in gara 1 ha realizzato una prestazione da 19 punti e 7 assist e ha letteralmente dominato il match. L’ex CSKA Mosca e Los Angeles Clippers, attualmente, sta vivendo un momento di forma fantastico e in questi playoff, per ora, non ha sbagliato una partita. Non a caso, la Virtus è ancora imbattuta in questa post season.

Bologna, dal canto suo, deve continuare ad attaccare in modo efficace e a difendere duro. Le V-Nere, al momento, infatti, stanno ben figurando anche nella loro metà campo, soprattutto grazie a un Alessandro Pajola che si sta dimostrando un vero e proprio mastino. La partita inzierà alle 20.45 e, contemporaneamente, partirà anche il nostro live. Vi aspettiamo, mi raccomando, non mancate!

Credit: Ciamillo