LIVE Italia-Brasile 1-3, Nations League volley in DIRETTA: gli azzurri lottano, ma non basta!

20-25 La chiude Mauricio, Brasile in semifinale.

20-24 Quattro match-point per il Brasile.

20-23 Male dai nove metri Wallace.

19-23 Wallace rispedisce i suoi a +4.

19-22 Esce la battuta di Micheletto.

19-21 Parallela di Melli, torniamo a -2!

18-21 Gran alzata di Spirito, non sbaglia Micheletto.

17-21 Primo tempo di Souza.

17-20 Non passa la battuta di Lucarelli.

16-20 Pallonetto spinto di Wallace.

16-19 Errore in attacco di Lucarelli.

15-19 Pipe di Bottolo.

14-19 Finisce qui la serie al servizio di Bottolo.

14-18 Wallace attacca direttamente in rete.

13-18 Ace di Bottolo!

12-18 Muro di Mosca su Souza.

11-18 A segno Lucarelli da posto quattro.

11-17 Ancora Recine, questa volta in pallonetto.

10-17 Diagonale vincente di Recine.

9-17 Leal non sbaglia un colpo.

9-16 Nelli passa in parallela.

8-16 Leal manda i suoi a +6.

8-15 Wallace gioca sulle mani di Recine.

8-14 Attacco vincente di Nelli da seconda linea.

7-14 Scappa il servizio di Mosca.

7-13 Micheletto prova a mantenerci a contatto.

6-13 Mani-out di Leal, abbiamo mollato.

6-12 Lucarelli trova le mani di Micheletto.

6-11 Male in ricostruzione il Brasile.

5-11 Ace di Bruno.

5-10 Esce Spirito ed entra Sbertoli.

5-9 Muro di Souza su Micheletto.

5-8 Pallonetto spinto di Lucarelli.

5-7 Finisce qui la serie al servizio di Lucas.

4-7 Ace di Lucas.

4-6 Sbaglia anche Pinali.

4-5 Male dai nove metri Leal.

3-5 A segno da seconda linea Wallace.

3-4 Esce il servizio di Wallace.

2-4 Leal spinge un pallonetto in mezzo al muro.

2-3 Si insacca l’attacco di Micheletto.

1-3 Break del Brasile.

1-2 Mani-out di Leal.

1-1 Si riparte in equilibrio.

25-22 Errore al servizio di Joao Raffael.

24-22 Ancora Wallace.

24-21 Wallace annulla il primo set-point.

24-20 Spirito entra e la mette giù di seconda intenzione!

23-20 Primo tempo di Souza.

23-19 Pallonetto a due mani di Micheletto, punto pesantissimo!

22-19 Mani-out dal centro per Mosca.

21-19 Non passa la battuta di Pinali.

21-18 Diagonale nei tre metri per Recine!

20-17 E ancora Pinali, da tutte le direzioni.

19-17 Wallace a segno da seconda linea.

19-16 Spallata di Pinali!

18-16 Scappa di poco il servizio di Sbertoli.

18-15 Primo tempo di Vitelli.

17-15 Leal non sbaglia due volte.

17-14 Muroneeee di Mosca su Leal!

16-14 Parallela di Wallace.

16-13 Recine gioca contro le mani del muro.

15-13 Lucarelli passa senza problemi in mezzo al muro.

15-12 Ace di Pinali!

14-12 Non passa la battuta di Lucas.

13-12 Finisce qui la serie al servizio di Vitelli.

13-11 Murone di Mosca su Lucas!

12-11 Scappa il primo tempo di Lucas.

11-11 Bel colpo alto di Pinali.

10-11 Ace di Leal.

10-10 Mani-out di Leal da posto quattro.

10-9 Diagonale piazzata di Pinali.

9-9 Scappa questa volta l’attacco di Pinali.

9-8 Parallela di Pinali da seconda linea.

8-8 Non passa la battuta di Mosca.

8-7 Murone di Micheletto su Wallace.

7-7 Ricambia il favore Lucarelli.

6-7 Non passa la battuta di Recine.

6-6 Recine questa volta spinge contro il muro.

5-6 Scappa l’attacco di Recine.

5-5 Mani-out di Lucarelli da posto quattro.

5-4 Risponde in pipe Micheletto.

4-4 Pipe di Leal.

3-3 Esce il servizio di Micheletto.

3-2 Primo tempo di Vitelli.

2-2 Parallela imprendibile di Leal.

2-1 Primo tempo di Vitelli.

1-1 Si riparte in equilibrio.

30-32 Ace di Lucarelli, gli azzurri hanno lottato come dei leoni!

30-31 Pallonetto in mezzo al muro di Wallace.

30-30 MURO AD UNO DI RECINE SU WALLACE!

29-30 E ancora un mani-out di Lucarelli.

29-29 Parallela perfetta di Micheletto.

28-29 Lucarelli mantiene avanti i suoi.

28-28 Parallela sensazionale di Recine, che coraggio che hanno questi ragazzi!

27-28 Esce di un pelo la difesa di Sbertoli, Italia non particolarmente fortunata.

27-27 Primo tempo di Mosca.

26-27 Mani-out di Leal, molta fortuna per il Brasile in quest’azione.

26-26 Ancora Micheletto, diagonale questa volta per Alessandro.

25-26 Primo tempo di Souza.

25-25 Micheletto, che sangue freddo!

24-25 Wallace passa in parallela.

24-24 Muroneeeeeeeeee di Vitelli su Lucarelli! Restiamo vivi!

23-24 Noooooo! Recine prova a stupire tutti di seconda intenzione, ma arriva il muro di Souza. Set-point Brasile.

23-23 Mani-out di Recine, torniamo in parità! Time-out discrezionale per il Brasile.

22-23 Scappa la battuta di Lucas. Entra Spirito su Sbertoli.

21-23 Muro di Lucarelli su Recine.

21-22 Parallela di Lucarelli, che sblocca la situazione per i suoi.

21-21 Apertura meravigliosa di Sbertoli, Pianli ci porta in parità! Rientra la diagonale titolare per il Brasile.

20-21 Scappa la ricezione di Mauricio, ne approfitta a filo rete Recine.

19-21 Recine trova una diagonale impressionante contro il muro piazzato. Il Brasile cambia la diagonale. Dentro anche Mauricio su Lucarelli.

18-21 E ancora un primo tempo di Lucas.

18-20 Pinali trova una parallela precisissima.

17-20 Lucas continua a farci male dal centro.

17-19 Questa volta Micheletto trova il campo!

16-19 Scappa di poco l’attacco di Micheletto, peccato. Time-out discrezionale per l’Italia.

16-18 Souza sblocca la situazione per i suoi.

16-17 Diagonale di Pinali, che reazione! Time-out discrezionale per il Brasile.

15-17 Solito pallonetto spinto in mezzo al campo di Micheletto, torniamo a -2.

14-17 Micheletto mette giù una palla di una difficoltà impressionante. Entra Vitelli al servizio.

13-17 Ace di Lucarelli, servizio imprendibile.

13-16 Brasile avanti di 3 al secondo time-out tecnico.

13-15 Pinali gioca contro il muro di Lucarelli.

12-15 Ricambia il favore Pinali.

12-14 Non passa la battuta di Lucas.

11-14 Lucarelli trova una diagonale in posto 5 assurda.

11-13 Si insacca il pallonetto di Recine.

10-13 Mani-out di Wallace da seconda linea.

10-12 Pianli entra bene in campo e trova un colpo tutt’altro che facile.

9-12 Esce la battuta di Sbertoli.

9-11 Questa volta Mosca passa senza problemi.

8-11 Muro di Lucas su Mosca.

8-10 Purtroppo scappa l’attacco di Nelli. Gabriele viene sostituito da Pinali.

8-9 Leal risponde con una parallela assurda, livello di gioco altissimo.

8-8 Diagonale stretta pazzesca di Micheletto.

7-8 Parallela impressionante di Wallace, niente da dire.

7-7 Si ferma sul nastro il servizio di Recine.

7-6 Ottima giocata di Sbertoli, Cortesia non sbaglia.

6-6 Parallela di Wallace, non può nulla in difesa Balaso questa volta.

6-5 Micheletto attacca come opposto e manda in confusione la difesa brasiliana.

5-5 Si insacca anche l’attacco di Wallace.

5-4 Ottima difesa di Mosca, poi l’attacco di Recine si insacca!

4-4 Primo tempo dietro di Mosca.

3-4 Giocata fantastica tra Bruno e Lucas.

3-3 E ancora un pallonetto di Micheletto, che questa volta gioca contro le mani di Leal.

2-3 Mani-out di Leal da posto quattro.

2-2 Risponde con la stessa moneta Micheletto.

1-2 Pallonetto dietro il muro di Wallace.

1-1 Parallela vincente di Micheletto, che mette giù il primo punto della sua partita.

0-1 Si riparte con un ace di Lucarelli.

19-25 Fallo di trattenuta chiamato a Cortesia, scelta dell’arbitro quantomeno contestabile.

19-24 Fuori la battuta di Wallace.

18-24 Ennesima diagonale di Leal, che non ha sbagliato un colpo.

18-23 Pipe profonda di Bottolo.

17-23 Lungo il servizio di Bottolo. Dentro Joao Rafael per la battuta.

17-22 Si insacca l’attacco di Nelli.

16-22 Primo tempo di Souza, purtroppo la fase di cambio palla non sta funzionando come dovrebbe. Dentro Bottolo su Micheletto.

16-21 Leal continua a smartellottare in qualsiasi direzione. Secondo ed ultimo time-out discrezionale per l’Italia.

16-20 Leal trova le mani del muro da posto quattro. Micheletto sta facendo un po’ di fatica in attacco.

16-19 Lucarelli mette giù una palla a filo rete, Brasile un po’ fortunato con un rimpallo questa volta.

16-18 E ancora una stampatona, questa volta di Vitelli su Souza.

15-18 Muro pazzesco di Micheletto su Lucarelli!

14-18 Ancora una pipe di Leal, male in difesa Nelli. Entra Vitelli su Mosca.

14-17 Time-out discrezionale per l’Italia.

14-17 Pipe di Leal, il Brasile sta decisamente salendo d’intensità.

14-16 Pesca la linea dei tre metri Recine. Brasile avanti di due al secondo time-out tecnico.

14-15 Si insacca il pallonetto di Lucarelli.

14-14 Pipe stupenda di Recine, la palla di Sbertoli aveva un’energia notevole.

13-14 Primo tempo imprendibile di Lucas.

13-13 Finisce qui, per fortuna, la serie al servizio di Leal.

12-13 Non passa l’attacco di Recine, Sbertoli dovrebbe provare a variare un po’ di più il gioco.

12-12 Mani-out di Lucarelli. Continuiamo a difendere tanto, ma negli ultimi scambi facciamo fatica a chiuderla in attacco.

12-11 Muro di Lucarelli su Nelli, in questo caso siamo stati un po’ a guardare in copertura.

12-10 Purtroppo scappa l’attacco di Nelli, ma stiamo tirando su qualunque cosa in difesa.

12-9 Muroneeee di Sbertoli su Leal! Time-out discrezionale per il Brasile.

11-9 CHE ITALIA! Difesa sensazionale di Balaso, poi Recine continua a mettere giù attacchi di una difficoltà notevole.

10-9 Ace di Nelli, che pesca la zona di conflitto tra Lucarelli e Leal.

9-9 Invasione a rete di Bruno, bello scambio da parte di entrambe le squadre.

8-9 Pallonetto millimetrico di Leal.

8-8 Parallela assurda di Recine, mamma mia che colpo.

7-8 Primo tempo dietro di Souza. Il Brasile va al primo time-out tecnico avanti di 1.

7-7 Falloso dai nove metri anche Lucarelli.

6-7 Mani-out tutto d’esperienza per Lucarelli.

6-6 Bravo Sbertoli a prendersi dei rischi, Mosca non sbaglia.

5-6 Si ferma sul nastro la battuta di Cortesia.

5-5 Out anche il servizio di Lucas.

4-5 Wallace passa in mezzo al muro da seconda linea.

4-4 Scappa la battuta di Leal.

3-4 Nelli non trova ne il muro, ne il campo.

3-3 Alzata ad una mano di Bruno, l’intesa con Lucas è perfetta.

3-2 Non passa il servizio di Wallace.

2-2 Colpo profondo in posto sei per Wallace.

2-1 Ottima difesa di Micheletto, poi ci pensa Recine con una diagonale pazzesca.

1-1 Si fa perdonare immediatamente Mosca con un bel primo tempo.

0-1 Si parte subito con uno scambio lungo, che purtroppo si conclude con un’invasione di Mosca.

16:28 L’Italia risponde con: Micheletto, Sbertoli, Nelli, Recine, Mosca, Cortesia e Balaso.

16:27 Questo il sestetto del Brasile: Bruno, Wallace, Leal, Souza, Lucarelli, Lucas e Thales.

16:23 Il Brasile sta giocando un torneo ai limiti della perfezione, ha perso una sola partita e si trova in vetta alla classifica con 32 punti ed 11 successi, se questa sera dovesse vincere 3-0 o 3-1 sarebbe matematicamente qualificato alle semifinali.

16:20 Sbertoli e compagni, prima della giornata odierna, occupavano la nona posizione in classifica, con 6 vittorie e 16 punti.

16:17 Gli azzurri vengono da due vittorie estremamente convincenti contro Olanda (3-1) e Francia (3-2) e nonostante il discorso qualificazione sia chiuso, vorranno comunque finire in bellezza questo torneo.

16:14 Il quarto posto è infatti al momento occupato dalla Slovenia, che ha tre vittorie in più di noi, se anche, eventualmente, gli azzurri dovessero vincere le tre partite rimaste, sarebbero dietro alla Slovenia sia per il fattore punti, sia per quanto riguarda lo scontro diretto.

16:11 Purtroppo, se fino a ieri c’erano ancora poche speranze per una qualificazione dell’Italia alle semifinali, dopo le prime partite odierne siamo certi che l’Italia non potrà disputare la fase finale.

16:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la tredicesima giornata della VNL 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la tredicesima giornata della VNL 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giungo. Siamo alle battute finali della fase preliminare, vi ricordiamo infatti che solo le prime quattro classificate avranno accesso alle semifinali, l’Italia è ancora matematicamente in corsa, ma agli azzurri dovranno vincere obbligatoriamente le tre partite rimaste, sperando che alcune big incappino in quale passo falso.

Gli azzurri stanno crescendo partita dopo partita, vengono da due vittorie estremamente convincenti, la prima contro l’Olanda (3-1) e la seconda contro la quotata Francia (3-2). Sbertoli e compagni occupano al momento la nona posizione in classifica con 16 punti e sei successi all’attivo, il quarto posto è lontano 10 punti, ma la prima discriminante sono le vittorie e quelle da recuperare sono “solo” due. Il Brasile ha fino a questo momento giocato un torneo ai limiti della perfezione, Bruno e compagni sono infatti primi in classifica con 32 punti, undici vittorie e solo una sconfitta, una vittoria questa sera regalerebbe loro il matematico accesso alle semifinali. Non sarà una partita semplice, ma i nostri azzurri non hanno niente da perdere, bisognerà giocare in maniera sfrontata, con tanto coraggio e voglia di vincere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la tredicesima giornata della VNL 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 16:00!

Foto: Fibv