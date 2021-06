LIVE Fognini-Fucsovics, Roland Garros 2021 in DIRETTA: orario e tv, ostacolo magiaro durissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Quinto confronto di sempre tra i due giocatori: l’azzurro è in vantaggio per 3 a 1 nei testa a testa, con l’ultimo successo in cinque set nell’unico incrocio in uno Slam a Wimbledon nel 2019. Tra le sfide figura anche un walkover a Parigi-Bercy nel 2018 in favore dell’azzurro che ha vinto a Pechino sempre tre anni fa per poi perdere a Vienna.

Il primo confronto di sempre sulla terra rossa permetterà al vincente di giungere al terzo turno del torneo parigino contro uno tra Federico Delbonis e Pablo Andujar. Fabio Fognini torna in campo dopo la vittoria in tre set sul padrone di casa Grégoire Barrère per 6-4 6-1 6-4. Il #29 al mondo ha già migliorato il complicato torneo dello scorso autunno quando perse al primo turno contro il kazako Michail Kukuskin. L’italiano vuole rientrare virtualmente tra i primi 30 al mondo.

Marton Fucsovics torna in campo dopo la vittoria sul francese Gilles Simon per 6-4 6-1 7-6(5) e dovrà fare ulteriore strada per raggiungere il quarto turno dello scorso anno. Il #44 al mondo infatti, fece una serie di vittime importanti a Parigi, superando Daniil Medvedev, Albert Ramos Vinolas e Thiago Monteiro perdendo appena un set prima della sconfitta in quattro parziali contro Andrej Rublev. L’ungherese è uscito al secondo turno nel torneo di doppio in coppia con Cameron Norrie contro i francesi Chardy e Martin.

Il match è in programma come seconda a partita giornaliera dalle 11.00 sul Campo 14 di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go.

Foto: LaPresse (AP Photo/Thibault Camus)