CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.51 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.

16.50 Diamo un’occhiata alla statistiche della sfida. Fabio Fognini ha trovato due ace e tre doppi falli contro i quattro ace e due doppi falli dell’ungherese. 98 punti per l’azzurro contro i 79 dell’avversario che ha subito sei break pur salvando altre cinque chance. L’italiano invece ha perso il servizio due volte salvando quattro palle break. Statistiche importanti al servizio per il ligure: 68% di punti con la prima e il 62% con la seconda contro il 63% dell’avversario con la prima e il 42% con la seconda.

16.47 Fabio Fognini batte 7-6(6) 6-1 6-2 Marton Fucsovics e vola al terzo turno in quel di Parigi contro Federico Delbonis che ha battuto in cinque set Pablo Andujar! L’azzurro domina la sfida in quasi 2 ore e mezza di partita dopo un primo parziale molto equilibrato e deciso sul filo del rasoio per poi spiccare il volo a suon di giocate nei parziali successivi in cui il magiaro ha subito il contraccolpo psicologico della rimonta subita nel primo set. L’azzurro torna virtualmente in top30 mentre l’ungherese perde al momento tre posizioni.

FINE TERZO SET

6-2 GAME SET AND MATCH FABIO FOGNINI! L’azzurro vola al terzo turno per la nona volta su 14 partecipazioni al Roland Garros.

40-30 MATCH POINT FOGNINI! Prima centrale.

30-30 Scappa via il rovescio dell’azzurro.

30-15 Servizio e diritto di Fognini in rete.

30-0 Risposta in rete dell’ungherese.

15-0 Fognini continua a martellare con il diritto diagonale: errore di rovescio dell’ungherese.

5-2 Servizio a zero dell’ungherese: l’azzurro servirà per l’incontro.

40-0 Scappa via la risposta di Fognini.

30-0 Buona prima di Fucsovics.

15-0 Servizio e diritto del magiaro.

5-1 Fucsovics serve per allungare il match.

40-15 ROVESCIO SULLA RIGA DI FOGNINI! L’azzurro dà spettacolo e recupera la palla corta del magiaro.

30-15 L’azzurro continua a martellare dal centro del campo e colpisce in contropiede.

15-15 Gran rovescio lungolinea di Fucsovics.

15-0 Risposta lunga del magiaro.

4-1 DOPPIO BREAK FOGNINI! Fuori dai giochi dal punto di vista mentale il #44 al mondo.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! L’azzurro continua a muovere il magiaro che sbaglia con il diritto diagonale.

30-30 Accelerazione in controbalzo di Fognini che sbaglia nei pressi della rete il colpo cruciale.

15-30 Gran diritto in risposta dell’azzurro.

15-15 Gran recupero del magiaro sulla contro smorzata di Fognini.

0-15 Servizio e diritto in rete di Fucsovics.

3-1 Servizio e rovescio diagonale di Fognini che chiude con il diritto lungolinea.

40-30 Risposta profonda e diagonale di Fucsovics: largo il recupero dell’italiano.

40-15 Secondo ace dell’azzurro.

30-15 Diritto lungo di Fognini in uscita dal servizio.

30-0 Gran prima dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Fognini.

2-1 Servizio a zero per Fucsovics.

40-0 Risposta lunga di Fognini.

30-0 Prima vincente del magiaro.

15-0 Servizio e smorzata di Fucsovics.

2-0 Servizio e diritto diagonale: assolo del ligure.

40-30 Scappa via la risposta dell’ungherese.

30-30 Servizio e diritto lungolinea vincente dell’azzurro.

15-30 Diritto diagonale potente del #44 al mondo: scappa via la difesa di Fognini.

15-15 Diritto lungolinea profondo di Fognini: lungo il rovescio dell’ungherese.

0-15 Gran risposta di diritto del magiaro.

1-0 BREAK FOGNINI! L’azzurro accelera con il rovescio e il passante del magiaro scappa via.

15-40 Risposta lunga dell’azzurro a campo aperto.

0-40 TRE PALLE BREAK FOGNINI! Sul nastro la smorzata fintata dall’ungherese.

0-30 Altro errore in uscita dal servizio per Fucsovics.

0-15 Gran diritto di Fognini che induce l’avversario all’errore.

0-0 Si riparte! Batte il magiaro.

INIZIO TERZO SET

16.14 Toilet break per Marton Fucsovics.

16.12 Fabio Fognini vince senza problemi il secondo parziale per 6 giochi a 1 grazie ai break ottenuti nel secondo e nel quarto gioco. Spartiacque è stato il terzo game quando ha annullato quattro palla break a un Fucsovics troppo falloso.

FINE SECONDO SET

6-1 SECONDO SET FOGNINI! Servizio e diritto dell’azzurro per chiudere il parziale.

40-15 Servizio e diritto di Fognini che attacca la rete e chiude con la demi-volée.

30-15 Gran risposta dell’ungherese.

30-0 Lungo il diritto a campo aperto di Fucsovics.

15-0 Servizio e rovescio di Fognini.

5-1 Il magiaro piazza almeno un game nel secondo set a senso unico in favore dell’italiano.

40-30 Doppio fallo per Fucsovics.

40-15 Prima potente dell’ungherese.

30-15 Servizio e diritto del magiaro.

15-15 Fognini chiama a rete Fucsovics che piazza la contro smorzata e recupera il passante dell’azzurro.

0-15 Errore in uscita dal servizio per il #44 al mondo.

5-0 Pessimo momento per Fucsovics che deve allungare il secondo set.

40-15 Scappa via la risposta dell’ungherese.

30-15 Diritto in rete pessimo in risposta del magiaro.

15-15 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’azzurro.

0-15 Doppio fallo dell’italiano.

4-0 DOPPIO BREAK FOGNINI! In controllo il ligure dopo il gran diritto diagonale in recupero.

30-40 Servizio e rovescio diagonale del #44 al mondo che chiude con il diritto incrociato.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI! Scappa via il diritto di Fucsovics.

15-30 Scappa via la risposta di Fognini.

0-30 In difficoltà Fucsovics sbaglia in uscita dal servizio.

0-15 Diritto lungo del magiaro in uscita dal servizio.

3-0 BREAK CONFERMATO DA FOGNINI! L’azzurro annulla quattro chance e prova a scappare nel secondo set.

AD-40 CROSS DI DIRITTO DI FOGNINI!!!! Vincente clamoroso dell’azzurro.

40-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-AD QUARTA CHANCE FUSCOVICS! Il magiaro continua a rispondere in maniera aggressiva.

40-40 Servizio e smorzata vincente di rovescio dell’azzurro che va a discutere con l’arbitro.

40-AD DOPPIO FALLO FOGNINI! Solito fallo di piede chiamato all’azzurro…

40-40 Lungo il rovescio di Fucsovics dopo il diritto diagonale dell’italiano.

40-AD Brutto errore di Fognini in uscita dal servizio.

40-40 Contro smorzata in rete di Fucsovics.

30-40 PALLA BREAK FUCSOVICS! Gran accelerazione di diritto lungolinea.

30-30 Fucsovics approfitta di un altro errore dell’azzurro pur essendo lontano dalla riga di fondocampo.

30-15 Errore dell’italiano in uscita dal servizio.

30-0 Buona prima di Fognini.

15-0 Gran rovescio lungolinea dell’azzurro che sta salendo in cattedra con tanti colpi profondi.

2-0 BREAK FOGNINI AL TERZO TENTATIVO! Che fortuna per l’azzurro dopo il nastro che ha indotto il magiaro a sbagliare sottorete.

40-AD ALTRA CHANCE FOGNINI! Diritto lungo di Fucsovics.

40-40 Troppo frettoloso Fognini sul contropiede dell’ungherese.

30-40 Servizio e diritto di Fucsovics.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI! Si ferma sul nastro la smorzata del magiaro.

15-30 Altro errore in uscita dal servizio.

15-15 Scappa via il diritto del #44 al mondo.

15-0 Buona prima dell’ungherese.

1-0 Scappa via il rovescio di Fucsovics dopo lo scambio condotto da Fognini.

40-15 Ottima prima centrale di Fognini.

30-15 Rovescio in corridoio di Fucsovics dopo il diritto dell’azzurro.

15-15 Scappa via il back di rovescio del magiaro.

0-15 Servizio e diritto lungo dell’italiano.

INIZIO SECONDO SET

15.36 Toilet break per Fognini che torna in campo.

15.34 Fabio Fognini show sul campo 14 dove, da una possibile situazione di 2-5, recupera e vince il primo parziale in quasi un’ora al tie-break. Al secondo tentativo l’azzurro conquista il gioco per 8 punti a 6 dopo una serie di scambi pazzeschi vinti a suon di difese da fondocampo.

FINE PRIMO SET

8-6 PRIMO SET FOGNINI!!!! IN RETE LA RISPOSTA DEL MAGIARO

7-6 ANCORA UN PUNTO CLAMOROSO DI FOGNINI!!! L’azzurro incita il pubblico dopo un altro recupero clamoroso, poi attacca con il diritto e al secondo smash ottiene un altro set point.

6-6 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DELL’AZZURRO! Scambio lunghissimo dove entrambi hanno tirato un po’ il freno a mano considerando i punti precedenti. Cambio campo.

6-5 CHE PUNTO!!!!!! FOGNINI SHOW SUL CAMPO 14 E SET POINT!!!! L’azzurro fa altri due recuperi clamorosi sulle bordate dell’ungherese che chiama a rete l’avversario che si supera con il diritto lungolinea.

5-5 SUL NASTRO IL ROVESCIO IN RECUPERO DI FOGNINI! Gran diritto dell’ungherese ma l’azzurro si lamenta per la folata di vento e l’asciugamano in terra.

5-4 CHE DIFESA DI FOGNINI!!!!! L’ungherese attacca ancora la rete ma questa volta Fognini si supera due volte e con un gran smash induce l’avversario all’errore.

4-4 Gran aggressività cercata da Fucsovics che spinge con il diritto e chiude con lo smash.

4-3 Serve&volley di Fognini che chiude con la volée di diritto vincendo il punto complice la scivolata del magiaro.

3-3 DOPPIO FALLO FOGNINI! Cambio campo.

3-2 Scappa via la risposta dell’azzurro.

3-1 Gran accelerazione di diritto di Fucsovics che chiama a rete Fognini e chiude sul lob.

3-0 Altro diritto lungolinea di Fognini e il magiaro va in difficoltà.

2-0 ROVESCIO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO! Gran colpo del classe 1987.

1-0 IL NASTRO AIUTA FOGNINI! Back di rovescio dell’azzurro in recupero ed errore di Fucsovics.

6-6 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro: il primo set si deciderà al tie-break.

40-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Fognini che è indispettito dal pubblico.

40-15 Prima esterna e diritto diagonale profondo di Fognini.

30-15 Servizio e diritto di Fognini che chiude con lo smash.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio lungolinea dell’azzurro.

0-15 Fucsovics viene aiutato dal nastro e passa Fognini nonostante il recupero sottorete.

5-6 Altro game a zero e tie-break assicurato per Fuscovics.

40-0 Servizio e diritto del magiaro: scappa via il recupero dell’azzurro.

30-0 Gran prima di Fucsovics.

15-0 Di poco a lato il rovescio diagonale di Fognini.

5-5 Servizio a zero per l’azzurro: fasi cruciali del primo parziale.

40-0 Servizio e rovescio profondo dell’azzurro.

30-0 Servizio e diritto di Fognini.

15-0 Risposta lunga del magiaro.

4-5 Ace di Fucsovics e pressione sull’azzurro.

40-30 Errore in uscita dal servizio per il #44 al mondo.

40-15 Fognini muove l’avversario con il diritto e chiude sottorete con la volée di rovescio.

40-0 Altra ottima prima di Fucsovics.

30-0 Scappa via la risposta di Fognini.

15-0 Ottima prima dell’ungherese.

4-4 Ace centrale dell’italiano e break confermato.

40-15 Risposta pazzesca di diritto del magiaro che chiude con la palla corta.

40-0 Servizio e diritto diagonale di Fognini che chiude lungolinea.

30-0 Scappa via la risposta dell’ungherese.

15-0 Ottima prima del ligure.

3-4 CONTROBREAK FOGNINI! Gran rimonta dell’azzurro che chiude con la volée di rovescio dopo il nastro dell’ungherese.

40-AD PALLA BREAK FOGNINI! Servizio e smorzata sul nastro del magiaro.

40-40 PASSANTE DI FOGNINI! Serev&volley affrettato di Fucsovics.

40-30 Fognini scherza l’avversario e prima lo chiama a rete e poi chiude a volo.

40-15 Ace del #44 al mondo.

30-15 Troppo distante dal campo l’azzurro e altro diritto lungo.

15-15 Lungo il diritto del magiaro dopo la risposta profonda di Fognini.

15-0 L’ungherese continua a martellare da fondocampo e trova il diritto diagonale micidiale.

2-4 BREAK FUCSOVICS! Scappa via il diritto del #29 al mondo.

30-40 PALLA BREAK FUCSOVICS MA CHE DIFESA DEL MAGIARO!!!! Diritto diagonale dell’azzurro che viene sorpreso dal lob lungo dell’ungherese e sbaglia lo smash da fondocampo.

30-30 Lungo il diritto in uscita dal servizio di Fognini.

30-15 Risposta profonda di Fucsovics che chiude con il diritto lungolinea.

30-0 Servizio e rovescio lungolinea del classe ’87.

15-0 Gran passante di diritto diagonale dell’azzurro dopo la demi-volée di Fucsovics a seguito del rovescio diagonale dell’italiano.

2-3 Continua a scivolare Fognini che non riesce a difendersi sottorete.

AD-40 Smorzata vincente di diritto del #44 al mondo.

40-40 Scappa via il diritto diagonale dell’ungherese.

AD-40 Troppo distante dalla riga di fondo l’azzurro: in rete il diritto in manovra.

40-40 Sul nastro il rovescio difensivo di Fucsovics dopo il diritto dell’azzurro.

AD-40 Accelerazione vincente del magiaro con il diritto diagonale: sul nastro il recupero di Fognini.

40-40 Prova a manovrare da lontano l’azzurro ma il diritto scappa via.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! Doppio fallo di Fucsovics.

30-30 In corridoio il diritto diagonale di Fognini.

15-30 CHE RECUPERO DELL’AZZURRO! Servizio e diritto di Fucsovics che sbaglia lo smash sul lob di rovescio dell’italiano.

15-15 CONTROPIEDE DI ROVESCIO DI FOGNINI! Gran colpo dell’azzurro.

15-0 Gran diritto diagonale sulla riga di Fucsovics: sul nastro il recupero del ligure.

2-2 Servizio e diritto di Fognini che ristabilisce la parità.

40-30 Chiusura con il diritto lungolinea dell’italiano dopo la smorzata lunga del magiaro.

30-30 Servizio e diritto in rete dell’italiano.

30-15 CHE DIRITTO ALL’INCROCIO DI FOGNINI! Bravissimo l’azzurro a sopravvivere ai colpi dell’avversario.

15-15 Fognini muove l’avversario: scappa via il diritto in recupero del #44 al mondo.

0-15 Risposta angolata di diritto di Fucsovics.

1-2 Break confermato dal magiaro che approfitta degli errori del ligure.

40-15 Servizio e diritto in rete di Fucsovics.

40-0 Risposta lunga dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto dell’ungherese.

15-0 Buona prima di Fucsovics.

1-1 CONTROBREAK FUCSOVICS! Servizio e rovescio largo di Fognini.

0-40 TRE PALLE BREAK FUCSOVICS! Gran diritto lungolinea profondo del #44 al mondo.

0-30 Si ferma sul nastro la volée di rovescio dopo aver attaccato con il rovescio diagonale.

0-15 Diritto sulla riga lungolinea di Fucsovics: prime polemiche dell’italiano.

1-0 BREAK FOGNINI IN AVVIO! Altro back lungo di Fucsovics.

30-40 PALLA BREAK FOGNINI! L’azzurro cambia ritmo e gioca con il diritto diagonale.

30-30 Scappa via il diritto dell’azzurro dal centro del campo.

15-30 Fognini muove l’avversario ma il diritto in avanzamento va sul nastro.

0-30 Gioco in maniera profonda Fognini in risposta: back di rovescio in rete del magiaro.

0-15 Primo scambio subito durissimo ben condotto da Fognini: scappa via il diritto di Fucsovics.

0-0 Si comincia a Parigi! Batte il magiaro.

INIZIO PRIMO SET

14.21 Marton Fucsovics torna in campo dopo la vittoria sul francese Gilles Simon per 6-4 6-1 7-6(5) e dovrà fare ulteriore strada per raggiungere il quarto turno dello scorso anno perso contro Andrej Rublev.

14.20 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento.

14.19 Fabio Fognini torna in campo dopo la vittoria al primo turno contro il padrone di casa Grégoire Barrère per 6-4 6-1 6-4. Migliorata l’eliminazione al primo turno dello scorso anno contro il kazako Michail Kukuskin.

14.17 Tra le sfide figura anche un walkover a Parigi-Bercy nel 2018 in favore dell’azzurro che ha vinto a Pechino sempre tre anni fa per poi perdere a Vienna.

14.15 Quinto confronto di sempre tra i due giocatori: l’azzurro è in vantaggio per 3 a 1 nei testa a testa, con l’ultimo successo in cinque set nell’unico incrocio in uno Slam a Wimbledon nel 2019.

14.13 Costantemente in rimonta l’argentino dopo il primo set vinto dallo spagnolo per 4-6: il punteggio vede Delbonis avanti 4-6 6-1 4-6 6-3 4-0.

14.11 Ancora in campo Pablo Andujar e Federico Delbonis sul campo 13: chi vince sfiderà il vincente della sfida tra l’azzurro e il magiaro. L’argentino è in vantaggio per 3-0 dopo i due set vinti a testa.

14.09 Tra poco dunque la sfida di secondo turno tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics! L’azzurro è in vantaggio per 3 a 1 nei testa a testa: primo confronto sulla terra rossa.

14.07 Finisce qui la sfida tra Kateřina Siniaková e Veronika Kudermetova! Match psicodramma sul Campo 14 con la vittoria della ceca per 7-6(7) 5-7 7-5 dopo la rimonta del terzo set quando la russa ha servito per due volte per il match.

13.13 Ritarda ancora dunque l’ingresso in campo dell’azzurro: restate con noi per ulteriori aggiornamenti!

13.12 Kateřina Siniaková e Veronika Kudermetova volano al terzo parziale! La russa ha rimontato nel secondo set dopo essere stata sotto per 0-3 per poi conquistarlo per 7 giochi a 5.

12.20 Restate con noi dunque, in attesa dell’inizio del quinto confronto tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics.

12.19 Sul Campo 14 di Parigi presso lo Stade Roland Garros però sono ancora in campo Kateřina Siniaková e Veronika Kudermetova. La ceca ha vinto il primo set in rimonta da 2-5 per poi conquistare il tie-break per 9 punti a 7.

12.17 Il match dell’azzurro contro il magiaro, per conquistare un posto al terzo turno contro uno tra Federico Delbonis e Pablo Andujar, è in programma come seconda sfida dalle 11. Intanto lo spagnolo è in vantaggio 6-4 1-4 nella sfida contro l’argentino.

12.15 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

Roland Garros 2021, ordine di gioco mercoledì 2 giugno. Orari, programma, tv: in campo Fognini, Medvedev e Tsitsipas – Roland Garros 2021: debutto vincente per Fabio Fognini, liquidato Gregoire Barrere in tre set – Tennis, Fabio Fognini: “Ero pronto per esordire in questo Roland Garros. L’Italia ha un grande futuro davanti”

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Quinto confronto di sempre tra i due giocatori: l’azzurro è in vantaggio per 3 a 1 nei testa a testa, con l’ultimo successo in cinque set nell’unico incrocio in uno Slam a Wimbledon nel 2019. Tra le sfide figura anche un walkover a Parigi-Bercy nel 2018 in favore dell’azzurro che ha vinto a Pechino sempre tre anni fa per poi perdere a Vienna.

Il primo confronto di sempre sulla terra rossa permetterà al vincente di giungere al terzo turno del torneo parigino contro uno tra Federico Delbonis e Pablo Andujar. Fabio Fognini torna in campo dopo la vittoria in tre set sul padrone di casa Grégoire Barrère per 6-4 6-1 6-4. Il #29 al mondo ha già migliorato il complicato torneo dello scorso autunno quando perse al primo turno contro il kazako Michail Kukuskin. L’italiano vuole rientrare virtualmente tra i primi 30 al mondo.

Marton Fucsovics torna in campo dopo la vittoria sul francese Gilles Simon per 6-4 6-1 7-6(5) e dovrà fare ulteriore strada per raggiungere il quarto turno dello scorso anno. Il #44 al mondo infatti, fece una serie di vittime importanti a Parigi, superando Daniil Medvedev, Albert Ramos Vinolas e Thiago Monteiro perdendo appena un set prima della sconfitta in quattro parziali contro Andrej Rublev. L’ungherese è uscito al secondo turno nel torneo di doppio in coppia con Cameron Norrie contro i francesi Chardy e Martin.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Marton Fucsovics, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda a partita giornaliera dalle 11.00 sul Campo 14 di Parigi presso lo Stade Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: LaPresse (AP Photo/Thibault Camus)