Prossimo avversario Lorenzo Musetti, Roland Garros 2021: ci sarà il derby italiano!

Lorenzo Musetti ha vinto brillantemente il match di secondo turno del Roland Garros 2021 contro il giapponese Yoshihito Nishioka imponendosi 7-5 6-3 6-2. Una bella prova di maturità quella dell’azzurro che si è preso la meritata rivincita dopo la sconfitta della scorsa settimana patita per mano del nipponico all’ATP di Parma.

Il giovane toscano al terzo turno dello Slam parigino affronterà Marco Cecchinato. Assisteremo a un affascinante e suggestivo derby tra due azzurri.

Laddove dovesse verificarsi questa ipotesi ci ritroveremmo sicuramente con un italiano agli ottavi del Roland Garros 2021. In qualsiasi caso Musetti avrà spazio e modo per giocarsi le proprie carte. Le sue grandi doti tecniche vengono a galla prepotentemente sulla terra rossa e anche in caso di sfida contro De Minaur il numero 76 del ranking ATP potrebbe dire la sua.

Il percorso di crescita del 19enne nativo di Carrara prosegue di buona lena e per fare un ulteriore step c’è la necessità di affrontare match ostici contro avversari complicati, come possono essere De Minaur e Cecchinato, per spingersi al limite. Il Musetti visto nelle prime due partite del Roland Garros potrebbe concretamente centrare gli ottavi, a patto che mantenga il suo livello di gioco al massimo, come si conviene in uno Slam.

