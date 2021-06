LIVE Camila Giorgi-Kontaveit, WTA Eastbourne in DIRETTA: semifinale importante in ottica ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne tra Camila Giorgi e l’estone Anett Kontaveit, di scena su un’erba ben nota al circuito femminile in prossimità di Wimbledon.

Per l’azzurra percorso difficile, eppure pieno di soddisfazioni: tre vittorie in tre set, prima con la ceca Karolina Pliskova (numero 5 del seeding e 10 del mondo), poi con l’americana Shelby Rogers e infine con la numero 1 del tabellone e 4 del mondo Aryna Sabalenka. Con la bielorussa, in particolare, match sull’ottovolante finito per 7-6(5) 0-6 6-4.

Per quel che riguarda l’estone, invece, subito due nomi pesanti, quello di Svetlana Kuznetsova (6-4 3-6 6-3) all’esordio e poi quello di Bianca Andreescu (doppio 6-3) agli ottavi. Dopo la russa e la canadese, è stata la volta della svizzera Viktorija Golubic, rimontata per 3-6 7-6(2) 7-5. Per lei la caccia è alla settima finale WTA, mentre otto ne ha all’attivo Giorgi (bilanci rispettivi 1-5 e 2-6).

Sebbene la WTA non ne tenga traccia nei propri archivi, esiste un precedente, ed è legato alla Fed Cup 2020, all’interno dei gruppi zonali: fu l’estone a vincere in tre set. Si giocava indoor a Tallinn, la capitale dell’Estonia. Poteva esserci un nuovo scontro pochi mesi dopo a Palermo, che fu però negato dalla francese Fiona Ferro, che avrebbe poi vinto il torneo della ripartenza del tennis. Con un risultato positivo la marchigiana salirebbe fino al numero 56 del ranking mondiale.

Il match tra Camila Giorgi e Anett Kontaveit aprirà il programma a Eastbourne alle ore 12:00, salvo pioggia. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange – LivePhotoSport.it