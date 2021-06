LIVE Berrettini-Djokovic 3-6 2-6 7-6 5-7, Roland Garros 2021 in DIRETTA: il serbo sfiderà Nadal, prova di valore del romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Finisce qui dunque il Roland Garros per i colori italiani. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buonanotte, verso un weekend di tennis che promette scintille.

A Matteo Berrettini va comunque un grande applauso: ha dimostrato di poter ora tenere il confronto anche con i grandi big, di non temere niente. Un segnale estremamente positivo per il romano, soprattutto in vista del futuro più prossimo e di un’erba che di soddisfazioni gliene può regalare molte.

E l’ultimo rovescio di Berrettini finisce in rete. Vince Novak Djokovic per 6-3 6-2 6-7 7-5. Il serbo urla in qualsiasi modo possibile e immaginabile la sua gioia per aver chiuso in quattro set, sarà Djokovic-Nadal in semifinale.

Vantaggio Djokovic, match point: il nastro porta via il rovescio a Berrettini.

40-40, 3a parità: IL DRITTO DI BERRETTINI! Splendido davvero, dal centro! Djokovic urla, come un ossesso, e poi fa cadere una lettera da un cartellone pubblicitario.

Vantaggio Djokovic, match point: si carica il serbo, il rovescio di Berrettini rimane a metà rete.

40-40, 2a parità: ed è bravissimo Berrettini a salvare con la prima esterna!

Vantaggio Djokovic, match point: bruttissimo errore di Berrettini, che mette lungo il dritto dopo una gran prima al centro.

40-40 Gran dritto in corsa di Djokovic che non lascia scampo a Berrettini.

40-30 IL DRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Palla per andare al tie-break.

30-30 Bel contropiede di dritto di Berrettini!

15-30 Dritto affossato a metà rete di Berrettini.

15-15 Altra palla corta di rovescio che non passa di Berrettini.

15-0 Buona prima di Berrettini, esterna.

5-6 Djokovic, arriva il decimo ace. Berrettini servirà per andare al tie-break.

40-15 Bella risposta vincente di Berrettini con il rovescio lungolinea!

40-0 Nono ace di Djokovic.

30-0 Rimane in rete la palla corta di rovescio di Berrettini che aveva lasciato lontano Djokovic, fra l’altro scivolato.

15-0 Risposta in rete con il rovescio di Berrettini.

5-5 Prima e dritto di Berrettini, tiene tranquillamente la battuta.

40-15 Prima al centro di Berrettini.

30-15 Anche questa prima esterna di Berrettini non si prende.

15-15 Violenta risposta di dritto di Djokovic che toglie il tempo di organizzarsi a Berrettini.

15-0 Spinge bene con il dritto Berrettini.

4-5 Djokovic, game brevissimo. Berrettini serve per restare nel match al cambio di campo.

40-0 Prima al corpo di Djokovic.

30-0 Palla corta di Djokovic vincente subito dopo il servizio.

15-0 Servizio e dritto di Djokovic.

4-4 E arriva l’ace per chiudere il game!

Vantaggio Berrettini, seconda carica che Djokovic non tiene in campo con il rovescio.

40-40 Prima esterna e palla corta di Berrettini, Djokovic arriva facilmente e il romano non trova il passante.

40-30 Risposta nei piedi di Djokovic, Berrettini non trova il campo con il dritto.

40-15 Terzo doppio fallo di Berrettini.

40-0 Prima centrale di Berrettini che non si prende.

30-0 Lunga la risposta di dritto di Djokovic.

15-0 Gran risposta di Djokovic, ma Berrettini gioca un dritto sicuro e il serbo mette di poco largo il recupero.

3-4 Djokovic, prima centrale vincente. Il serbo continua a tenere d’occhio la sua mano sinistra, evidentemente non del tutto a posto dopo il volo di poco fa.

40-15 Prende la riga di fondo il dritto di Berrettini, con Djokovic che non replica.

40-0 Altra prima vincente di Djokovic.

30-0 Il nastro aiuta Djokovic a giocare dritto e poi rovescio nell’angolo sinistro.

15-0 Prima esterna di Djokovic, lungo il dritto di Berrettini.

Qualche secondo per Djokovic, per l’ovvia necessità di ripulire quel che può del suo corpo e poi ricominciare al servizio.

3-3 Berrettini trova il servizio e dritto, Djokovic scivola, lascia andare la racchetta stavolta (non come nel celebre punto contro Musetti).

Vantaggio Berrettini, seconda al corpo, Djokovic mette appena largo il dritto.

40-40, 2a parità: ottimo Berrettini col servizio e dritto! E Djokovic aveva trovato una gran risposta che aveva reso difficile lo schema.

Vantaggio Djokovic, palla break: dritto in rete di Berrettini proprio mentre scoccano le tre ore (senza sospensione).

40-40 Restano in campo una risposta di Djokovic e una palla steccata dal serbo, non il dritto di Berrettini verso l’angolo alla destra del numero 1 del mondo.

40-30 Rovescio in rete di Berrettini, che ha forse sbagliato un paio di scelte in questo scambio.

40-15 Prima profonda di Berrettini.

30-15 Prima esterna di Berrettini.

15-15 Gran risposta di Djokovic e palla corta di rovescio di Berrettini che se ne va.

15-0 Ottima seconda centrale vincente di Berrettini nello Chatrier ridiventato spettrale.

23:15 Si ricomincia: 6-3 6-2 6-7 3-2 per Djokovic, servizio Berrettini, non c’è più pubblico. La situazione potrebbe favorire il serbo.

23:12 E, com’era prevedibile, visto che sono passati i 15 minuti, si deve rifare il riscaldamento.

23:11 Ricompaiono i due giocatori sul campo.

23:08 Si direbbe che a questo punto il riscaldamento, quando i due torneranno in campo, sia inevitabile.

23:05 Anche Djokovic era uscito dal campo, Chatrier pressoché svuotato. Si riprenderà da una durata di 2 ore e 56 minuti prima dello stop.

23:02 Sembra quasi del tutto svuotato lo Chatrier, dovrebbe mancare poco alla ripartenza. Un poco che i giocatori sperano sia meno di 15 minuti, altrimenti dovranno rifare il riscaldamento come da regolamento.

22:59 Djokovic ha deciso di restare in campo mentre Berrettini si è temporaneamente infilato negli spogliatoi.

Qualche minuto di pausa dunque, con il pubblico che prima di andare via tributa un rumoroso coro a favore di Berrettini.

Si sospende temporaneamente il gioco al fine di far uscire la gente.

2-3 Djokovic, il dritto del serbo non lascia in questo caso scampo. Data l’ora, si direbbe che adesso il pubblico sia obbligato ad andare via (o almeno quel che rimane).

Vantaggio Djokovic, pesca l’ultima parte della riga il serbo.

40-40 Dritto di Berrettini che coglie impreparato Djokovic, è molto profondo e il rovescio del serbo non resta in campo.

40-30 Prima e dritto carico di Djokovic in avanzamento.

30-30 COS’HA FATTO BERRETTINI! DRITTO VINCENTE IN CORSA DAL NULLA! E poi carica il pubblico!

30-15 Stavolta è esterna la prima di Djokovic.

15-15 Prima vincente di Djokovic al centro.

0-15 Largo il rovescio di Djokovic.

2-2 Berrettini di fatto non fa giocare Djokovic sul proprio servizio in questo game.

40-0 Altra prima vincente, stavolta al corpo, di Berrettini.

30-0 Prima vincente al centro di Berrettini.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

1-2 Djokovic, gran rovescio vincente.

40-15 Sulla riga il dritto incrociato di Djokovic a seguire la prima esterna.

30-15 Berrettini prende il comando dello scambio con il dritto, ma finisce in rete l’ultimo in lungolinea.

15-15 Si sposta per rispondere di dritto Berrettini sulla seconda di Djokovic, che poi mette largo il rovescio lungolinea.

15-0 Rimane in rete il rovescio di Berrettini.

1-1 E arriva anche l’undicesimo ace! Tiene la battuta Berrettini.

40-30 Decimo ace di Berrettini!

30-30 Un cattivo rimbalzo non aiuta il tentativo di smorzata di Berrettini.

30-15 BELLISSIMO PUNTO DI BERRETTINI! Smorzata e pallonetto!

15-15 Esce il dritto per chiudere lo scambio di Berrettini, largo di un nonnulla il lungolinea.

15-0 Tre palle rimangono dentro in maniera miracolosa, alla fine è il rovescio di Djokovic che se ne va.

0-1 Djokovic, dritto vincente incrociato.

Vantaggio Djokovic, prima e dritto.

40-40 BEL PUNTO! Difende tre volte in ottima maniera Berrettini, che poi si gira per giocare col dritto e ne trova un paio che portano il game ai vantaggi.

40-30 Cerca il vincente di rovescio lungolinea Berrettini, ma la palla esce di un dito e anche meno.

30-30 Resta in campo il rovescio di Djokovic, non passa la rete quello di Berrettini.

15-30 Prima vincente esterna di Djokovic, che si ritrovava per la seconda volta nel match sotto 0-30.

0-30 Primo doppio fallo di Djokovic.

0-15 Altro gran dritto di Berrettini che costringe Djokovic a sbagliare il recupero! Diversi spettatori ancora dentro, dovranno uscire per forza tutti tra un quarto d’ora.

E adesso arriva l’invito per gli spettatori: devono lasciare il Court Philippe Chatrier perché c’è il coprifuoco tra mezz’ora. Ci vorrà un po’ perché tutti escano, visto che sono tanti.

7-5 SET BERRETTINI! SERVIZIO E DRITTO PER PORTARSI A CASA IL TERZO PARZIALE!

6-5 SET POINT BERRETTINI: altro errore difficile a credersi di Djokovic, che di nuovo dopo il servizio va a mettere il rovescio in rete. Matteo può sfruttare la battuta, lo Chatrier urla tutto per lui e per la partita.

5-5 Dritto in rete di Djokovic in uscita dal servizio. Ed è il quarto punto di fila che viene perso da chi serve.

4-5 Djokovic, minibreak con risposta di rovescio vicinissima alla riga. Due servizi ora per chiudere per il serbo.

4-4 Berrettini butta fuori dal campo Djokovic, ma sbaglia la palla corta di dritto e restituisce subito il minibreak.

4-3 Berrettini, DRITTO VINCENTE! E c’è il minibreak per Matteo con questo lungolinea!

3-3 Prima centrale di Djokovic, Berrettini non riesce a tenere la palla in campo di poco. Si cambia campo.

3-2 Berrettini, secondo ace del tie-break e nono del match. Due servizi per Djokovic.

2-2 Seconda profonda e dritto di Berrettini.

1-2 Djokovic, palla corta di rovescio di Berrettini che il serbo intercetta, il romano prova un difficile dritto in corsa facilmente colto dal numero 1 del mondo. Due servizi per l’azzurro.

1-1 Djokovic chiude nell’angolo sinistro Berrettini, alla fine il rovescio esce di poco.

1-0 Berrettini, che parte con l’ottavo ace.

6-6 E con questa prima arriva il tie-break.

40-0 Prima e dritto di Djokovic.

30-0 Djokovic fa fare il giro dell’impianto a Berrettini prima di appoggiare la palla dall’altra parte della rete.

15-0 Servizio e dritto di Djokovic.

6-5 Berrettini, ancora con il servizio e dritto si assicura quantomeno il tie-break.

40-15 Prima vincente di Berrettini.

30-15 Arriva l’ace di Berrettini, è il settimo per le statistiche.

15-15 Risposta vincente di dritto di Djokovic sulla seconda al corpo di Berrettini.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

5-5 Prima incontrollabile di Djokovic al centro.

40-0 Dritto lungolinea vincente di Djokovic.

30-0 Se ne va il rovescio di Berrettini.

15-0 Errore di valutazione di Berrettini che considera il punto fatto dopo una gran palla corta e non rigioca di fatto la palla.

5-4 Berrettini, settimo ace! Ed è così che manda Djokovic a servire per restare nel set.

Vantaggio Berrettini, sesto ace.

40-40 Prima esterna e dritto nell’angolo sinistro, poi Berrettini appoggia la palla di là.

30-40 Palla break Djokovic, dritto lungo di Berrettini dopo il servizio.

30-30 Posizione scomoda per Berrettini per giocare con il dritto, che infatti esce.

30-15 Prima e dritto di Berrettini.

15-15 Prima esterna e dritto lungolinea di Berrettini.

0-15 Risposta vincente di dritto incrociato di Djokovic.

4-4 Prima esterna di Djokovic.

40-15 Non controlla la risposta di rovescio Berrettini.

30-15 Cerca un notevole dritto in corsa Berrettini, palla che esce di pochissimo.

15-15 Servizio e comodo dritto in avanzamento di Djokovic. Due ore di gioco con un numerosissimo pubblico che poco fa si è lanciato nella ola.

0-15 Ottima controsmorzata di rovescio di Berrettini!

4-3 Berrettini, prima e dritto vincente.

40-15 Quinto ace di Berrettini.

30-15 Quarto ace di Berrettini.

15-15 Risposta di rovescio clamorosa di Djokovic.

15-0 Servizio e dritto di Berrettini.

3-3 In rete la risposta di rovescio di Berrettini.

40-0 Dritto in rete di Berrettini.

30-0 Prima centrale di Djokovic.

15-0 Ace centrale di Djokovic, è il settimo.

3-2 Berrettini, dritto vincente con urlo! Il tutto dopo che un paio di palle erano rimaste miracolosamente in campo a Djokovic.

40-30 Rovescio spaventoso di Djokovic dopo un paio di ribaltamenti di padrone nello scambio, l’incrociato termina sulla riga.

40-15 Risposta molto difficile di Djokovic che finisce dritta nei piedi di Berrettini.

40-0 Servizio e dritto di Berrettini.

30-0 Gran risposta e dropshot di Djokovic, ma Berrettini ci arriva col dritto e poi schiaccia lo smash vincente.

15-0 Bella smorzata di rovescio di Berrettini, Djokovic non la va nemmeno a tentare di prendere.

2-2 Rovescio in rete di Berrettini.

40-30 Prima al centro vincente di Djokovic.

30-30 CHE PUNTO! E lo vince Berrettini nella battaglia delle palle corte una più stretta dell’altra!

30-15 Prima vincente di Djokovic.

15-15 Palla corta in rete di Djokovic.

15-0 In rete il rovescio di Berrettini.

2-1 Berrettini, buona prima esterna del romano.

40-30 Violento smash a rimbalzo di Berrettini che evita ogni pericolo.

30-30 Schiaffo al volo di dritto dopo il servizio che viene portato via dal nastro.

30-15 Perde la misura della risposta di rovescio Djokovic.

15-15 Risposta sostanzialmente vincente di dritto di Djokovic.

15-0 Sbaglia con il dritto Djokovic.

1-1 Dritto deviato dal nastro che finisce addosso a Berrettini.

40-0 Prima e dritto di Djokovic.

30-0 Prima al centro vincente di Djokovic.

15-0 Servizio e dritto in avanzamento di Djokovic.

1-0 Berrettini, rovescio che finisce largo di Djokovic.

Vantaggio Berrettini, arriva l’ace.

40-40 Perde il controllo del dritto in uscita dal servizio Berrettini.

40-30 Trova un clamoroso lungolinea di rovescio in allungo Djokovic.

40-15 Buona prima esterna di Berrettini.

30-15 Prima vincente di Berrettini.

15-15 Grande rovescio vincente di Berrettini dal centro dopo uno scambio complesso!

0-15 Si riparte con il dritto in avanzamento di Berrettini che finisce in rete.

2-6 Set Djokovic, prima e dritto che Berrettini non controlla, e in 34 minuti se ne va anche il secondo parziale.

40-30 Set point Djokovic, prima sulla riga.

30-30 In rete il dritto di Djokovic.

30-15 Ace di seconda di Djokovic.

15-15 Lungo il dritto di Djokovic.

15-0 Esce di poco il passante di dritto di Berrettini con Djokovic a rete.

2-5 Break Djokovic: le prova tutte Berrettini, compresa la palla corta che però rimane in rete e porta il serbo a servire per il set.

Vantaggio Djokovic, palla break: più che fortunato con il rovescio deviato dal nastro che resta in campo. Berrettini fa scendere Keothavong che conferma che è buona.

40-40, 2a parità: sbaglia la palla corta di rovescio incrociata Berrettini, mettendola larga.

Vantaggio Berrettini, prima e dritto vincente.

40-40 Duello di palle corte, la controsmorzata di Djokovic con il rovescio è vincente.

40-30 Prima vincente di Berrettini.

30-30 Ancora un dritto lungo di Berrettini.

30-15 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Djokovic.

30-0 Sbaglia la risposta Djokovic.

15-0 Si perde sulle tribune (affollate, benché contingentate) dello Chatrier il dritto steccato da Djokovic.

2-4 Djokovic, cerca il contropiede di dritto Berrettini che però finisce lungo.

Vantaggio Djokovic, se ne va la risposta di dritto di Berrettini.

40-40 Eccolo il dritto di Berrettini che lascia fermo Djokovic!

40-30 Prima vincente esterna di Djokovic.

30-30 Dritto potente di Berrettini che insiste sul lungolinea e si prende il punto.

30-15 Brillante risposta di dritto di Berrettini.

30-0 Spinge col dritto dopo il servizio Djokovic.

15-0 Prima al centro vincente di Djokovic.

2-3 Break Djokovic, lungo il dritto di Berrettini.

15-40 Due palle break Djokovic, chiamato a rete Berrettini non riesce a chiudere la veronica e si ritrova passato dal serbo.

15-30 Prima e dritto di Berrettini.

0-30 Djokovic inchioda sulla diagonale del rovescio Berrettini, e infatti è il romano a mettere la palla in rete.

0-15 Palla corta di Berrettini che non funziona dopo il servizio, Djokovic ci arriva e lo passa.

2-2 Palla corta vincente di Djokovic con il rovescio.

40-0 Prima vincente di Djokovic.

30-0 Risponde come può Berrettini, Djokovic tira il dritto in avanzamento nell’angolo destro, da dove Berrettini non trova il dritto in corsa.

15-0 Lungo il dritto di Berrettini.

2-1 Berrettini, sbaglia la risposta Djokovic sulla seconda del romano.

40-30 Palla corta di rovescio di Berrettini che inganna bene Djokovic, ma la rete nega il punto a Matteo.

40-15 Brutta palla corta di Djokovic, che scivola e non riesce quasi a far partire la palla.

30-15 Dritto in rete di Berrettini.

30-0 Stesso schema, ma col dritto stavolta verso il centro. Un’ora di gioco raggiunta.

15-0 Prima e dritto di Berrettini.

1-1 Ace di Djokovic, il quinto.

40-0 Prima e palla corta di Djokovic, Berrettini ci arriva con il dritto ma non riesce a tenerla in campo.

30-0 Prima imprendibile di Djokovic.

15-0 Clamoroso dritto di Djokovic su una splendida risposta incrociata di Berrettini.

1-0 Berrettini, prima al corpo del romano.

40-15 Prima esterna vincente di Berrettini.

30-15 Spinge e ottiene il punto con il dritto Berrettini.

15-15 Prima al centro di Berrettini.

0-15 Secondo doppio fallo di Berrettini, con la seconda portata via dal nastro.

Poteva senz’altro girare in modo diverso il primo parziale: Berrettini ha avuto palle break nei primi tre turni di servizio di Djokovic, anche se l’unica realmente sfruttabile era la quarta.

3-6 Set Djokovic, si chiude con il rovescio nell’angolo destro il primo parziale.

40-0 Tre set point Djokovic, quarto ace.

30-0 Palla corta di Djokovic, la controsmorzata di Berrettini è innocua e il serbo ci si avventa di rovescio.

15-0 Manovra di dritto Djokovic, non trova il campo Berrettini con il suo.

3-5 Djokovic, buona prima di Berrettini. Il serbo serve ora per il set.

Vantaggio Berrettini, rovescio lungo.

40-40 Non riesce la smorzata a Berrettini.

40-30 Risposta delle sue di Djokovic con il dritto, profonda, poi arrivano un altro dritto per allontanare Berrettini e la palla corta.

40-15 Arriva l’ace dopo il doppio fallo.

30-15 Primo doppio fallo di Berrettini.

30-0 Esce il dritto in recupero di Djokovic.

15-0 Spinge con il dritto dopo la prima Berrettini.

2-5 Djokovic, prima e dritto in avanzamento.

Vantaggio Djokovic, prima profonda.

40-40 Lo scambio parte ed è una notizia sulla palla break, Djokovic gioca la palla corta, Berrettini ci arriva un po’ male e replica appena lungo.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI, CHE LOTTA SUL DRITTO! I due stringono ogni volta di più l’angolo, è Djokovic il primo a cedere.

30-30 Servizio esterno e dritto caricato molto dall’alto di Djokovic che è vincente.

15-30 Berrettini tira un dritto profondo che però è lungo, si fa poi segno che l’avrebbe dovuto giocare incrociato.

0-30 Bravo Matteo a mettere il rovescio sempre profondo, Djokovic mette in rete il dritto. Prima volta sullo 0-30 per il romano.

0-15 Ottimo qui Berrettini! Spinge con il dritto verso l’angolo sinistro e si apre il campo per giocare un secondo dritto, questo vincente.

2-4 Djokovic, palla corta vincente di Berrettini con il rovescio.

40-30 Corto il dropshot di Djokovic con il rovescio.

30-30 Prima esterna vincente di Berrettini.

15-30 Gioca sulle righe Berrettini, poi basta letteralmente un attimo perché Djokovic trovi il rovescio lungolinea vincente.

15-15 Largo il dritto di Berrettini in uscita dal servizio.

15-0 Buona seconda al centro di Berrettini che Djokovic non controlla.

1-4 Djokovic, rovescio fuori di Berrettini con il quale il serbo conferma il break di vantaggio.

Vantaggio Djokovic, gran risposta di Berrettini, ma il serbo non è numero 1 del mondo per caso: trova la traiettoria di rovescio che manda fuori dal campo il romano per giocare poi la facile volée.

40-40, 3a parità: il nastro respinge il dritto in Djokovic che aveva il vantaggio nello scambio.

Vantaggio Djokovic, cerca il vincente lungolinea di dritto Berrettini, ma la palla è larga.

40-40, 2a parità: palla vicina alla riga, Djokovic dice che è larga, scende Keothavong che dice che è buona e quindi punto perso dal serbo.

Vantaggio Djokovic, Berrettini non trova il recupero con il rovescio.

40-40 Palla corta malaccorta di Djokovic con il rovescio, ci arriva Berrettini che mette la palla all’incrocio delle righel. E il lob è lungo.

40-30 Spinge Berrettini con il dritto, ma appena può Djokovic lo porta sul rovescio, che esce in lunghezza.

30-30 Dritto in rete di Berrettini nello scambio.

15-30 Djokovic mette lungo il dritto dal centro dopo il servizio.

15-15 Bella risposta di Berrettini incrociata, Djokovic non trova che la rete con il rovescio.

15-0 Servizio e dritto di Djokovic.

1-3 Break Djokovic, esce l’accelerazione di dritto in uscita dal servizio, in larghezza, e perde dunque il servizio Berrettini.

Vantaggio Djokovic, palla break: spaventosa palla corta di rovescio del serbo vicinissima alla riga, Berrettini fa quel che può, ma arriva il passante di dritto incrociato che vale la seconda chance.

40-40, 2a parità: molto bene Berrettini con servizio e dritto per annullare la palla break!

Vantaggio Djokovic, palla break: altra risposta, stavolta sulla prima, che torna veloce e dritto di Berrettini che finisce largo.

40-40 Djokovic prende il comando sulla seconda di Berrettini, che mette il rovescio in rete.

40-30 Servizio e dritto di Berrettini, Djokovic indovina la direzione, ma non ha modo di tenere in campo il rovescio.

30-30 Risposta di dritto poderosa di Djokovic, Berrettini non trova il tempo di organizzarsi con il dritto, che esce.

30-15 Superbo scambio di Berrettini che si apre il campo con il rovescio e scarica un dritto incrociato vincente violentissimo!

15-15 In rete la palla corta di dritto di Berrettini.

15-0 Altro scambio bello e lungo! Djokovic gioca la palla corta di dritto, ci arriva Berrettini che costringe il serbo a un difficile lob, che difatti è lungo.

1-2 Djokovic, comanda con il dritto Berrettini, ma la palla corta, corretta nel concetto, finisce larga di pochissimo.

Vantaggio Djokovic, terzo ace, questo al centro.

40-40 Serve esterno con il kick Djokovic, subito a seguire c’è il dritto vincente.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: il romano con il rovescio offre una palla tagliata molto scomoda a Djokovic, che ancora con il rovescio si vede portar via dal nastro la palla.

30-30 Si libera dello scambio Djokovic con la palla corta, dopo aver cercato di tenere lontano Berrettini, ma il serbo trova solo la rete.

30-15 Rammarico per Berrettini, che gioca una palla corta su cui Berrettini arriva, ma la controsmorzata incrociata di dritto esce davvero di poco.

15-15 Servizio e dritto di Djokovic.

0-15 Colpisce male con il dritto in uscita dal servizio Djokovic, palla appena lunga.

1-1 Prima centrale di Berrettini, Djokovic non tiene in campo la risposta.

40-15 Risposta profonda di Djokovic, non trova il campo Berrettini con il dritto.

40-0 Primo ace di Berrettini, gran prima esterna.

30-0 CHE SCAMBIO! Nessuno dei due molla un attimo, fin dalla risposta di Djokovic, si cambia almeno due volte padrone e poi è corto il dropshot del serbo.

15-0 Prima vincente di Berrettini, al centro, tocca appena la palla Djokovic.

0-1 Djokovic, altra prima esterna difficile da controllare.

Vantaggio Djokovic, secondo ace, questa volta con la prima esterna.

40-40, 2a parità: ace centrale di Djokovic per sventare il pericolo.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: rovescio in rete di Djokovic.

40-40 Bel contropiede di dritto incrociato di Berrettini, si va ai vantaggi.

40-30 Prende la via della rete Djokovic su palla scomoda, Berrettini cerca il passante di dritto lungolinea, ma la palla (non facile, va detto) esce.

30-30 Seconda palla corta, stavolta di rovescio, e secondo punto di Berrettini!

30-15 Se ne va in corridoio lo slice di rovescio di Berrettini.

15-15 Prima esterna di Djokovic che Berrettini non controlla.

0-15 Subito ottimo schema per Berrettini! Allarga il campo col diagonale di dritto e poi gioca la palla corta vincente.

Serve per primo Djokovic.

20:00 Giocatori pronti a iniziare!

19:57 Anticipato l’ingresso in campo di Djokovic e Berrettini, che stanno svolgendo ora il riscaldamento.

19:54 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti. L’Italia ha per la seconda volta consecutiva, dopo Jannik Sinner lo scorso anno, un suo rappresentante tra i migliori otto dello Slam parigino.

19:51 Soltanto in quattro occasioni, quando è giunto ai quarti a Parigi, Djokovic non è poi arrivato in semifinale. L’ultima volta che una simile evenienza si è verificata, nel 2018, a eliminarlo fu proprio un italiano, Marco Cecchinato: si trattava però dell’inizio della riscossa di un giocatore che in molti davano, se non per finito, quantomeno per sportivamente agonizzante. Da allora il serbo ha sbagliato davvero pochi colpi.

19:48 Un dato rende l’idea di tante cose: se Matteo Berrettini gioca il secondo quarto Slam in carriera, per Djokovic si tratta del 49°: è a sole otto lunghezze da Roger Federer in questa classifica.

19:45 Da ricordare che l’altra semifinale, che si giocherà venerdì al pari di quella uscente dai due confronti odierni, se la contenderanno Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, entrambi alla ricerca della prima finale Slam a Parigi (per il greco sarebbe la prima anche in assoluto, per il tedesco la seconda).

19:42 Il servizio di Berrettini, uno dei più efficaci al mondo, contro la risposta di Djokovic, senz’altro la più efficace al mondo. Questo sarà il tema odierno principale. Seconda sessione serale per il serbo nel torneo, prima per l’italiano.

19:39 Poche ore fa l’account YouTube del Roland Garros ha dedicato un interessante profilo a Berrettini.

19:36 Questa sera vivremo la prima sessione serale con inizio alle 20:00, rispetto all’orario tradizionale delle 21:00. Il tentativo dell’organizzazione parigina è di far assistere gli spettatori all’unica partita in notturna che non preveda il coprifuoco, spostato dall’ora appena citata alle 23:00. Chiaramente, però, se i tempi si allungheranno la fuga degli spettatori sarà obbligata.

19:33 Si conosce già l’avversario del vincitore, che sarà Rafael Nadal: lo spagnolo ha perso un set per la prima volta dopo averne vinti 36 a Parigi, in fila, ma l’argentino Diego Schwartzman è stato costretto alla resa per 6-3 4-6 6-4 6-0.

19:30 Buonasera a tutti. Benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo ultimo quarto di finale del tabellone maschile, in ordine di svolgimento, ma non certo di importanza: Matteo Berrettini lancia il guanto di sfida al numero 1 del mondo, Novak Djokovic.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale che chiude il programma del Court Philippe Chatrier per la giornata di oggi. Matteo Berrettini sfida il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, per approdare per la prima volta in semifinale al Roland Garros.

Il romano, numero 9 del mondo e primo giocatore d’Italia, arriva a questo appuntamento con tre vittorie convincenti sulle spalle: quelle con il giapponese Taro Daniel, l’argentino Federico Coria e il sudcoreano Soonwoo Kwon, tutte ottenute sul Court Simonne Mathieu, terzo per importanza. Ha inoltre approfittato del forfait di Roger Federer, che ha rinunciato a giocare gli ottavi di finale.

Il serbo, invece, dopo tre turni tutto sommato comodi con l’americano Tennys Sandgren, l’uruguaiano Pablo Cuevas e il lituano Ricardas Berankis, si è trovato di fronte uno scoglio molto più complicato del previsto rispondente al nome di Lorenzo Musetti: il toscano ha vinto i tie-break dei primi due set, prima di crollare a livello fisico e ritirarsi nel quinto parziale.

Un solo precedente tra i due: alle ATP Finals di Londra del 2019 Djokovic si impose con un perentorio 6-2 6-1, facendo leva sulla sua straordinaria risposta per controbilanciare gli effetti del servizio di Berrettini. Allora il romano arrivò piuttosto stanco, dopo una stagione eccellente, all’appuntamento: stavolta, sebbene le condizioni di gioco diano senz’altro una mano al suo avversario, lo scontro potrà essere più aperto rispetto a quello londinese. Non va dimenticato, del resto, che Berrettini viene da una stagione rossa di validissimo livello.

Il match tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, ultimo quarto di finale in programma al Roland Garros, sarà quello della sessione serale, alle ore 20:00 (o, nel peggiore dei casi, al termine di Nadal-Schwartzman). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

