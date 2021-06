Judo, Mondiali 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 10 giugno

Quinta giornata di match è quella che sta per arrivare nei Mondiali 2021 di judo, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) e valido come ultimo evento di qualificazione olimpica per Tokyo.

Dopo aver certificato nei giorni precedenti ben sei carte olimpiche, fari puntati in primis su Alice Bellandi (-70 kg F) e Nicholas Mungai (-90 kg M). I due azzurri, attraverso il risultato nella rassegna iridata, puntano al pass individuale per i Giochi e dal loro risultato dipende anche l’accesso alla rassegna a Cinque Cerchi nel torneo a squadre mixed-teams.

Prendendo in considerazione i tabelloni, debutto agevole e secondo turno difficile per Bellandi, che è chiamata a superare l’ostacolo rappresentato dalla brasiliana Portela (vincitrice del Grand Slam Tbilisi 2021) per mettere nel mirino i quarti di finale e continuare a sognare la carta olimpica. La bresciana classe 1998 potrebbe poi affrontare in finale di Pool da sfavorita la giapponese Yoko Ono.

Obiettivo minimo ottavi di finale per Mungai, alla luce di un tabellone che lo vede in rotta di collisione con il fortissimo giapponese Nagasawa (1° nel Grand Slam Tashkent 2021), ma prima sarà fondamentale battere due avversari abbastanza agevoli.

Gli incontri delle eliminatorie verranno trasmesse a partire dalle ore 10.00 in diretta streaming su Eurosport Player e sul canale Youtube dell’IJF, mentre il Final Block sarà visibile dalle ore 17.00 su Sky Sport Collection ed in streaming su Sky Go, Eurosport Player e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento del percorso degli azzurri nella rassegna iridata.

Di seguito il programma completo con gli orari aggiornati della quinta giornata dei Mondiali 2021 di judo.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2021

GIOVEDI’ 10 GIUGNO

ore 10.00 Eliminatorie -70 kg F e -90 kg M (diretta streaming sul canale Youtube dell’IJF e su Eurosport Player)

ore 17.00 Final Block -70 kg F e -90 kg M (diretta tv su Sky Sport Collection, live streaming su Sky Go, Eurosport Player e Now TV)

Foto: EJU