Judo, Mondiali 2021: Giovanni Esposito eliminato agli ottavi di finale, pass olimpico a Fabio Basile nei 73 kg

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Giovanni Esposito nella categoria -73 kg ai Campionati Mondiali 2021 di judo, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria) e valevoli come ultimo evento di qualificazione olimpica per Tokyo. L’azzurro, dopo aver messo a segno due ottime vittorie contro il rumeno Alexandru Raicu ed il kosovaro Akil Gjakova (entrambe per hansoku make), ha infatti ceduto il passo all’azero Hidayat Heydarov.

Decisivo un waza-ari ottenuto a 1’05” dallo scadere dei regolamentari grazie ad un seoi-nage molto efficace, che ha indirizzato di fatto l’incontro in favore di Heydarov. Il 23enne napoletano ha poi provato a mettere sotto pressione il rivale, spingendolo fuori dall’area di combattimento e portandolo ad un solo shido dalla squalifica con 16″ ancora sul cronometro.

Al contrario di Gjakova nel turno precedente, il 23enne azero si è difeso egregiamente conquistando così il pass per i quarti di finale, dove affronterà l’ostico turco Bilal Ciloglu. Heydarov va a caccia del terzo podio iridato consecutivo in questa categoria, dopo i bronzi raccolti nel 2018 e nel 2019.

In chiave azzurra sfuma definitivamente il sogno olimpico di Giovanni Esposito, che aveva bisogno di raggiungere la finale oggi a Budapest per scavalcare il compagno di squadra Fabio Basile nel ranking di qualificazione per Tokyo. Il campione olimpico di Rio 2016 (nei 66 kg), assente in questi Mondiali, certifica così il pass nei 73 kg per la sua seconda Olimpiade.

Foto: IJF