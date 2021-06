C’era grande attesa sull’annuncio da parte della Federazione Internazionale di judo dell’elenco ufficiale degli atleti qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un periodo di qualificazione estremamente lungo che di fatto si è concluso con la rassegna iridata di Budapest andata in scena in questo mese.

Ebbene, fatti tutti i calcoli di rito, la Nazionale italiana sarà rappresentata sul tatami nipponico da otto atleti: quattro uomini e quattro donne. Una composizione che porta al pass n.9, quello della gara a squadre, essendoci la possibilità di prendere parte anche al torneo Mixed-teams.

In quest’ottica si può confidare nella forza di atleti che hanno fatto vedere cose notevoli nel corso delle varie manifestazioni che si sono susseguite. Il primo nome che viene in mente è quello di Manuel Lombardo (-66 kg): Il 22enne torinese è il leader del gruppo e l’argento mondiale è stato solo l’ultimo riscontro di rilievo.

Giusto ricordare Odette Giuffrida (vice-campionessa olimpica e n.4 al mondo nei 52 kg), Christian Parlati (bronzo europeo in carica nei -81 kg) e Fabio Basile (vincitore ad aprile del Grand Slam di Antalya nei 73 kg), i quali hanno deciso di saltare la rassegna iridata per ultimare nel migliore dei modi la preparazione in vista dell’appuntamento clou del quinquennio.

Di seguito l’elenco ufficiale degli azzurri a Tokyo:

Donne

Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Maria Centracchio (-63 kg), Alice Bellandi (-70 kg)

Uomini

Manuel Lombardo (-66 kg), Fabio Basile (-73 kg), Christian Parlati (-81 kg), Nicholas Mungai (-90 kg)

Queste le categorie del torneo a squadre:

F57 (Milani, Giuffrida)

F70 (Centracchio)

F+70 (Bellandi)

M73 (Basile)

M90 (Parlati)

M+90 (Mungai)

Foto: IJF