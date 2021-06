Judo, la Russia annuncia i convocati per le Olimpiadi di Tokyo. Esclusi Tasoev e Khalmurzaev

Archiviato in quel di Budapest il percorso di qualificazione olimpica del judo per i Giochi di Tokyo 2021, alcuni Paesi devono ancora comunicare ufficialmente i convocati per la rassegna a cinque cerchi. C’è tempo infatti fino al 2 luglio da parte dei vari Comitati Olimpici Nazionali per indicare al massimo un’atleta per ogni categoria di peso individuale.

Francia, Giappone e Olanda avevano già annunciato anzitempo i convocati per Tokyo, mentre c’era grande attesa per le decisioni finali di un’altra squadra di punta a livello globale come la Russia. La selezione dell’Est Europa, guidata dal team manager italiano Ezio Gamba, ha finalmente svelato la composizione della squadra che prenderà parte ai prossimi Giochi Olimpici.

“Sono contento perché siamo tornati da un periodo difficile. Grazie a tutti i miei colleghi, ovviamente ai due allenatori Khasambi Taov (uomini) e Dimitri Morozov (donne) che hanno guidato la squadra con passione. La decisione è stata definitiva in tutte le categorie, controlliamo tutte le informazioni, tutti i risultati tra entrambi gli atleti dove era molto equilibrato“, ha dichiarato il campione olimpico di Mosca 1980.

“Tutti gli atleti sono stati informati sui criteri di selezione. Tutte le decisioni sono arrivate in modo corretto. Ora ci concentriamo sui Giochi Olimpici. Tutti i nostri atleti hanno mostrato il loro potenziale nel periodo di qualificazione. Abbiamo sette categorie con judoka tra i primi 8 del seeding. Tutti voi sapete quanto sia importante essere tra i primi 8 ed essere testa di serie ai Giochi Olimpici“, conclude Gamba.

Non mancano inevitabilmente delle esclusioni eccellenti, tra cui spicca quella del campione europeo in carica dei +100 kg Inal Tasoev e del campione olimpico di Rio 2016 (nei -81 kg) Khasan Khalmurzaev. Di seguito l’elenco completo della squadra russa di judo selezionata per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021:

UOMINI

-60kg

Robert MSHVIDOBADZE

-66kg

Yakub SHAMILOV

-73kg

Musa MOGUSHKOV

-81kg

Alan KHUBETSOV

-90kg

Mikhail IGOLNIKOV

-100kg

Niyaz ILYASOV

+100kg

Tamerlan BASHAEV

DONNE

-48kg

Irina DOLGOVA

-52kg

Natalia KUZIUTINA

-57kg

Daria MEZHETSKAIA

-63kg

Daria DAVYDOVA

-70kg

Madina TAIMAZOVA

-78kg

Aleksandra BABINTSEVA

Foto: IJF