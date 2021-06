Italia-Turchia, Europei calcio 2021: precedenti, numeri, statistiche. Azzurri mai sconfitti dai turchi

Il percorso della nazionale italiana di calcio agli Europei 2021 comincerà venerdì 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, in quello che sarà il match inaugurale della manifestazione. L’avversaria degli azzurri sarà la Turchia, squadra da non sottovalutare, ma contro la quale l’Italia non ha mai perso nella sua storia.

Sono 10 i precedenti tra i due team, equamente divisi tra partite ufficiali e amichevoli. Questa sarà peraltro la quarta sfida nel contesto del Campionato europeo. Le prime due si giocarono a inizio anni ’60, nel turno preliminare di qualificazione all’edizione 1964. Il 2 dicembre del 1962, gli azzurri travolsero i turchi per 6-0 nel match d’andata giocato a Bologna, imponendosi poi per 1-0 anche al ritorno disputatosi a Istanbul. Inoltre, Italia-Turchia fu la partita d’esordio di entrambe le squadre nella fase finale di Euro 2000. Curiosamente anche allora si giocò l’11 giugno. Esattamente 21 anni fa, la nazionale guidata da Dino Zoff vinse per 2-1 con le reti di Antonio Conte e di Filippo Inzaghi su calcio di rigore. Nel mezzo, il momentaneo pareggio turco di Okan Buruk.

Le altre due partite ufficiali si sono invece disputate nel 1973, nella fase di qualificazione ai Mondiali del 1974. A Napoli l’incontro terminò con un pareggio a reti inviolate, mentre a Istanbul gli azzurri vinsero per 1-0 con un gol di Pietro Anastasi.

Nelle cinque amichevoli, invece, si contano tre vittorie azzurre e due pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato proprio in amichevole, il 15 novembre 2006. Si giocò a Bergamo e il match finì 1-1. Gli azzurri passarono in vantaggio in virtù di una rete di Antonio Di Natale su papera del portiere avversario, ma i turchi impattarono pochi minuti dopo grazie a un autogol di Marco Materazzi.

Infine, non è un precedente, ma non va dimenticata la grande polemica scatenatasi in Turchia cinque anni fa, durante Euro 2016. L’Italia, già certa del primo posto nel Gruppo E, affrontò infarcita di riserve l’ultima partita del girone contro l’Irlanda, venendo sconfitta per 1-0. Il successo permise agli irlandesi di qualificarsi agli ottavi come una delle migliori terze proprio a discapito dei turchi, generando un caso proprio nel Paese anatolico.

Come detto in apertura, l’attuale Turchia non è una squadra da sottovalutare, essendo capace di tutto. Nel corso delle qualificazioni alla fase finale di questi Europei ha battuto la Francia. Inoltre, non più tardi di un paio di mesi orsono, la compagine guidata da Senol Günes ha sconfitto l’Olanda con un sonoro 4-2 nella prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2022.

ITALIA – PRECEDENTI VS TURCHIA

Partite giocate: 10

Vittorie: 7

Pareggi: 3

Sconfitte: 0



Gol fatti: 18

Gol subiti: 5

Foto: La Presse