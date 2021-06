Italia-Serbia, Europei basket femminile 2021: programma, orario, tv, streaming

Eurobasket Women 2021, finalmente si scende in campo: domani 17 giugno, ore 18:00, l’Italia di coach Lino Lardo farà il suo esordio nella rassegna continentale. L’avversario che affrontiamo al debutto è probabilmente il più ostico tra quelli del girone, come già anticipato in precedenza: le azzurre, infatti, sfidano la Serbia, una delle nazionali annoverate tra le potenziali vincitrici del torneo.

Teatro del match sarà il Pabellon Municipal Fuente de San Luis di Valencia – Spagna. L’Italbasket femminile disputerà nell’impianto della città capoluogo della Comunitad Valenciana anche le altre partite del girone, rispettivamente contro Montenegro (venerdì 18 giugno alle ore 15:00) e Grecia (domenica 20 giugno alle ore 18:00).

Nella giornata di oggi, tra l’altro, coach Lardo diramerà la lista definitiva delle 12 azzurre che prenderanno parte all’Eurobasket Women 2021.

La sfida fra Italia e Serbia verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport, invece, offrirà la DIRETTA LIVE scritta, per seguire il match delle azzurre in ogni azione, dalla palla a due fino alla sirena finale.

Sempre nella giornata di domani 17 giugno, invece, sarà in programma anche l’altro match del girone B, in cui sono inserite azzurre: a sfidarsi nel lunch-match delle ore 12:00, infatti, saranno la Grecia e il Montenegro.

IL PROGRAMMA DEL MATCH

GIRONE B

A VALENCIA (SPAGNA)

Italia – Serbia (ore 18:00)

Diretta TV su Sky Sport Uno

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Credit: Ciamillo