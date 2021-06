Finlandia-Russia oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Prosegue l’edizione 2021 degli Europei di calcio, che tra le sfide in programma propone quella tra Finlandia e Russia, valida per la seconda giornata del gruppo B, dove gli scandinavi andranno a caccia del secondo successo nella rassegna per conquistare la qualificazione al turno successivo.

La partita si svolgerà quest’oggi, mercoledì 16 giugno 2021, a partire dalle ore 15 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 251, Sky Sport Football e Sky Sport Uno, ma anche in streaming sulle piattaforme in abbonamento Sky Go e NOW.

PROGRAMMA POLONIA-SLOVACCHIA

Europei calcio 2021

Mercoledì 15 giugno 2021

Ore 15.00 Finlandia-Russia

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta streaming: Sky Go, NOW

