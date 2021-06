Calcio, Europei 2021: la Finlandia cerca il bis contro la Russia, Turchia e Galles si giocano tanto

L’attenzione di tutti gli sportivi italiani sarà riversata sullo Stadio Olimpico di Roma dove, questa sera alle ore 21.00, la Nazionale del CT Roberto Mancini se la vedrà contro la Svizzera, ma questo mercoledì 16 giugno proporrà altre due partite di grande importanza in questa prima fase dell’Europeo 2021 di calcio.

Andando in ordine cronologico, si incomincerà alle ore 15.00 con Finlandia-Russia allo Stadio di San Pietroburgo. Da un lato gli scandinavi sono reduci dalla storica prima vittoria in questi palcoscenici contro la Danimarca e vanno a fare visita ai padroni di casa russi che, invece, devono rimettersi in piedi dopo la pesante sconfitta contro il Belgio. I tre punti in palio oggi avranno un peso specifico notevole. Per la Finlandia significherebbero mettere quasi in ghiaccio il passaggio agli ottavi di finale, mentre per la Russia sarebbero l’ultima chance per raddrizzare un Europeo iniziato con molti dubbi e ben poche certezze e, soprattutto, una squadra che appare lontana dalle proprie migliori versioni.

Alle ore 18.00 toccherà al Gruppo dell’Italia con un interessante Turchia-Galles. Allo Stadio Olimpico di Baku si affrontano due compagini che si giocheranno gran parte del proprio futuro in questo Europeo. La squadra del CT Şenol Güneş dopo la notevole ridimensionata subita dalla nostra nazionale, cercherà di rimettersi in carreggiata e dimostrare il proprio valore come si era già visto nelle fasi di qualificazione. Troppo brutti per essere veri Calhanoglu, Demiral e compagni visti contro l’Italia per essere veri. Dall’altra parte la Turchia si troverà un Galles che venderà cara la pelle. Dopo l’1-1 contro la Svizzera, i Dragoni proveranno a porre le basi per la qualificazione agli ottavi di finale. La posta in palio è altissima tra due rivali che non hanno brillato all’esordio e che, quindi, dovranno ricompattarsi per non dover salutare anzitempo il palcoscenico europeo.

Foto: Lapresse