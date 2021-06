Italia-Galles, Europei calcio 2021: programma, orario, tv, probabili formazioni

Dopo le sfide contro Turchia e Svizzera, la Nazionale italiana di calcio è pronta a chiudere la prima fase, affrontando il Galles nella terza ed ultima giornata del gruppo A degli Europei 2021, per un match in cui gli azzurri cercheranno di chiudere con la prima posizione in classifica.

La partita si svolgerà questa domenica, 20 giugno 2021, alle ore 18, presso lo Stadio Olimpico di Roma, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Uno, ma anche su Sky Sport, mentre non mancherà lo streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW

PROGRAMMA ITALIA-GALLES

Europei calcio 2021

Domenica 20 giugno 2021

Ore 18.00 Italia-Galles

Diretta tv: Rai Uno, Sky Sport Uno

Diretta streaming: Rai Uno, Sky Go, NOW

Le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, B. Davies, N.Williams; Allen, Ampadu, Ramsey; James, Moore, Bale.

Foto: LaPresse