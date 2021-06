Italia-Brasile oggi, Nations League volley 2021: orario, tv, programma, streaming

L’Italia è pronta a tornare sul parquet per la 13ma sfida della Nations League di volley contro il Brasile. Gli azzurri sono quasi praticamente out dalla lotto per le final four e si troveranno di fronte la nazionale schiacciasassi della manifestazione. I sudamericani, infatti, hanno vinto 11 delle 12 partite disputate e sono in vetta alla classifica.

All’Italia, ferma a quota 16 punti, potrebbero non bastare 4 successi nelle ultime 4 partite per riacciuffare la Russia al momento quarta con 26 punti. Sarà comunque l’occasione per gli azzurri di fare esperienza contro una compagine attrezzata e che sta dimostrando una volta di più il suo valore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato di Italia-Brasile della Nations League 2021 di volley maschile. Il match valido sarà trasmesso in diretta tv su LA7 e in streaming su Volleyball Tv e la7.it e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BRASILE, NATIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDì 21 GIUGNO:

16.30 Italia-Brasile

ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su LA7

Diretta streaming su la7.it.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB