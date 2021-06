Difficile, quasi impossibile fare meglio. La Nazionale italiana di hockey su prato al femminile ha trovato tantissime difficoltà nell’appuntamento più importante dell’anno, gli Europei in quel di Amsterdam. Le azzurre, 17esime del ranking mondiale, si sono ritrovate davanti sette compagini fortissime a livello internazionale ed hanno chiuso ottave nella manifestazione.

Cinque partite e cinque sconfitte per la squadra di Roberto Carta che, anche sulla carta, partiva nettamente sfavorita. Alcune delle rivali erano nettamente fuori dalla portata della compagine tricolore: parliamo della Germania, che si giocherà il titolo con l’Olanda, ma anche di Inghilterra, Irlanda e Belgio.

Le azzurre, se pur con una preparazione limitatissima (come ripetuto più volte da coach Carta gli allenamenti di squadra sono iniziati praticamente dieci giorni prima della competizione), sono riuscite a limitare i danni mostrando in ogni caso progressi importanti in vista del prossimo quadriennio.

Alcune prestazioni, su tutte quella con la Scozia, fanno ben sperare per il futuro. L’obiettivo chiaro è ovviamente quello delle Olimpiadi e, per arrivare al top verso le qualificazioni a Parigi, servirà amalgamare bene il gruppo e trovare dei meccanismi di squadra fondamentali, in tutti i reparti.

Foto: FIH