Seconda partita e seconda sconfitta per la Nazionale italiana di hockey su prato al femminile negli Europei in corso di svolgimento in quel di Amsterdam. In terra olandese le azzurre non riescono a muovere la classifica della Pool B, rimanendo ancora a reti bianche: Belgio nettamente superiore che si impone per 4-0 (stesso risultato arrivato ieri con l’Inghilterra).

Primi 15′ in controllo, con le due compagini che hanno fatto partita pari. La situazione è cambiata nella seconda frazione: il Belgio ha alzato il ritmo, trovando addirittura quattro corner corti, con la rete che è arrivata nel penalty corner al 24′, timbrata da Ambre Ballenghien.

Nella ripresa arriva subito il raddoppio delle belghe, con Abi Raye su azione al 34′. Corner corti che regalano gioie alle rivali azzurre anche nel quarto conclusivo: a segno France de Mot al 51′ e ancora Ambre Ballenghien al 54′.

Terza partita del girone per l’Italia che ci sarà con la Germania, alle 15:45 di mercoledì 9 giugno.

Foto: FIH