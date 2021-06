Turchia-Galles oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Turchia-Galles oggi: agli Europei 2021 di calcio va in scena un’altra partita della fase a gironi. Una sfida che fa parte del calendario del Girone A, quello di cui fanno parte anche l’Italia di Roberto Mancini e la Svizzera, che si affronteranno alle 21 a Roma.

Gunes si affida al 4-1-4-1 che vedrà Cakir in porta e la linea difensiva composta da Celik, Demiral, Soyuncu e Meras. Yokuslu è il perno davanti la difesa situato in mediana, dietro a Yazici e Tufan, anche se Under potrebbe rubare il posto a Yazici. Karaman dovrebbe agire sulla fascia di destra, mentre Calhanoglu partirà dalla sinistra con possibilità di accentrarsi, ma nel caso dovesse giocare Under come esterno, il centrocampista del Milan giocherebbe proprio in mezzo al campo. In attacco spazio all’esperta punta Burak Yilmaz.

Page risponde con un 4-3-3: Ward in porta, Roberts e Davies i terzini, Rondon e Mepham i centrali difensivi. Allen regista di centrocampo con Morrell e il bianconero Ramsey ai suoi lati. Il tridente titolare sarà quello visto pochi giorni fa, composto da James del Manchester United (autore di una grande partita contro la Svizzera), Moore e Bale, al quale sono riposte tutte le speranze del cammino della nazionale gallese in questa competizione.

Chi la spunterà oggi? La parola al campo: unico giudice supremo.

Le sfida tra Turchia-Galles sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ed in streaming Sky Go e Now TV. Il match si giocherà all’Olympic Stadium di Baku.

PROGRAMMA TURCHIA-GALLES

EUROPEI CALCIO 2021

Mercoledì 17 giugno, ore 18.00

Seconda giornata fase a gironi

Turchia-Galles

Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 251

Diretta streaming su Sky Go e Now

Diretta live testuale su OA Sport

TURCHIA-GALLES : PROBABILI FORMAZIONI

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Tufan, Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. All. Gunes

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Morrell, Allen, Ramsey; James, Moore, Bale. All. Page

Foto: Lapresse